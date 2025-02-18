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TOPick會員有獎｜送你「置富Malls x Mr. PA趴睡甜夢地毯」(50份)

親子好去處

發布時間： 16 小時前

最後更新： 32 分鐘前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【置富Malls x Mr. PA 春日禮品換領】

🐼熊貓界可愛天花板 — Mr. PA 耙老師Mr. PA趴睡甜夢地毯

必到朝聖：春風「得意」4大Mr. PA打卡場景

熊貓熱潮席捲全城，置富Malls即日起至3月16日邀請網路「熊」人 Mr. PA 耙老師，以及其夥伴們，包括：折耳兔小綿、小雞垃嘰、小象包包及青蛙皮總等繼續在置富Malls旗下4大商場包括：馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、紅磡置富都會及沙田置富第一城的【置富Malls x Mr. PA 拜年日記】裝置中，陪大家開心打卡。期待指數極高的置富Malls x Mr. PA 禮品換領，迎來第二擊，換領Mr. PA趴睡甜夢地毯， Mr. PA 耙老師堪稱熊貓界可愛天花板，顏值十足之餘，觸感也極為舒適的實用地毯，可以預見非常搶手。由即日開始憑指定累積消費換領，被熊貓可愛力量迷到的你，記得及早換購！

置富Malls x Mr. PA 新春禮品換領：趴睡甜夢地毯

Mr.PA 深懂Work Life Balance 的真諦，Work Hard Play Hard, Sleep Hard！看他萌萌安睡的模樣，放鬆得把圓圓的臉蛋擠得嘟出來，顯然是在甜夢中流連忘返！Mr. PA趴睡甜夢地毯 Size 夠大，地毯手感亦柔軟高質。

由即日起 ，Fortune+會員凡於置富Malls以下指定單一商場*內任何2間不同商戶累積消費滿HK$500，包括HK$400或以上的電子貨幣（信用卡、易辦事、八達通、銀聯卡及手機支付），或到Fortune Malls App使用Point+，即可換領，數量有限，先到先得，換完即止。

詳情請瀏覽:

「熊」星拱照4大商場  翻閱Mr. PA 新年萌萌吉祥日記

由即日至3月16日，置富Malls邀請TOYCITY旗下網紅人氣熊貓「Mr. PA 耙老師」 ，走入置富Malls 旗下四大商場，包括：馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、紅磡置富都會及沙田置富第一城，以【置富Malls x Mr. PA 拜年日記】為主題，夥同折耳兔小綿、小雞垃嘰、小象包包及青蛙皮總等，向大家呈現Mr. PA 耙老師農曆新年日常！

馬鞍山廣場－錢來運到團拜PArty

近4米高的Mr. PA穿上財神裝束，於巨大麻雀檯坐鎮，吸取由運輸帶送上源源不絕的財運祝福。中間的推銀機老少咸宜，一班Mr. PA分身忙着拉桿、收銀和監察結果，沉醉於海量金幣當中。左後方的幸運輪祝各位運轉乾坤。一起走入右邊的Mr. PA夾公仔機裏面，和Mr. PA一起成為公仔，同擺出被「夾中」的甫士，創造開心打卡回憶！

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地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）

置富都會－風車迎好運Mr. PA富貴竹林

Mr. PA跟女友折兒兔小綿回到牠的糧倉「竹林」，除了大玩諧音「豐（風）衣足（竹）食」外，風車寓意新一年運氣愈轉愈好。Mr. PA跟女友玩躲貓貓，小棉走到中間的大風車韆鞦，再邁步往小橋和蓮花池，Mr. PA機靈的躲入睡蓮中間，可愛得路人皆見！ 輪到小棉躲到竹林，Mr. PA不去找人，竟分心玩吊吊圈和風車，開心得不得了，老友小雞垃嘰還在吊吊圈上等着看這對歡喜冤家的好戲呢！

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地點：置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C2出口）

+WOO嘉湖－Mr.PA 開工大吉迎蛇年

社畜代表Mr. PA在通勤車廂中，Mr. PA看起來還滿精神爽利的，可是小棉還捨不得抱枕在打瞌睡。回到辦公室，即使青蛙老闆皮總在場，Mr. PA仍睡意滿滿，新年過了不久，皮總通情達理放行，Mr. PA即回復狀態，和同事小象包包等，一邊在Pantry 開餐，一邊麻雀耍樂開心聯誼!

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地點：+WOO嘉湖2期地下大堂（輕鐵銀座站，港鐵天水圍站轉車）

置富第一城－Mr. PA心心相印牽 「熊」綫

Mr. PA在這裏展示浪漫重「才華」！先在中間的心形拱門送出小棉最愛的鮮花，在燈籠牆背景打卡。再到左邊的浪漫祝福卡片，欣賞插畫的情意綿綿，還有測試默契的新年對對碰小遊戲。再給一個元宵節代表團圓甜蜜的湯圓，單身或有伴的都要來沾沾這對戀人的粉紅氣息。

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地點：置富第一城 地下置富第一園（港鐵第一城站C出口）

TOPick 新聞  送出「置富Malls呈獻：Mr. PA趴睡甜夢地毯」，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

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遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲

 

條款及細則：

  • 截止日期：2月24日（星期一）（23：59）
  • 公佈得獎：2月25日（星期二）
  • 得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」
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