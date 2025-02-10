  • 19°C
香港時間：2025210日 (一) 14:18

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

控煙十招｜8成酒吧客稱措施或降低消費意欲　控煙政策組織倡港府保留加味煙及水煙

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

分享：

分享：

熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

長遠煙草政策關注組指，若政府堅持在經濟不景氣時硬推有關措施，只會削弱港人消費力，令黑市私煙問題更嚴重，嚴重打擊酒吧業及零售業。（曾耀輝攝）

港府為控煙提出禁止加味煙及加味水煙，有關注控煙政策組織指，若政府堅持在經濟不景氣時硬推有關措施，只會削弱港人消費力，令黑市私煙問題更嚴重，嚴重打擊酒吧業及零售業。

長遠煙草政策關注組上月底以問卷形式，訪問514名酒吧顧客，了解他們對「控煙十招」的看法。召集人盧啟律指，調查顯示大部分酒吧顧客都會使用多種煙草產品，包括果味煙／薄荷煙，電子煙／加熱煙，及水煙。8成受訪者表示，若政府禁售加味水煙或加味水煙（包括果味煙、薄荷煙），會降低在本地酒吧的消費意欲，近7成或會考慮北上光顧內地酒吧。

長遠煙草政策關注組召集人盧啟律（曾耀輝攝）

盧啟律又強調，早前關注組的另一項調查發現，表示會因政府禁止香煙口味選擇而「考慮戒煙」的受訪者僅佔極少數，反而表示「考慮轉投黑市」的受訪者佔大多數。他認為，禁止加味煙措施只會催旺黑市、打擊酒吧業及零售業，呼籲政府適度控煙，同時保留加味煙及水煙選擇予成年煙民。

香港持牌酒吧會所聯會會長梁立仁（曾耀輝攝）

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，內地及鄰近地區都沒有類似措施，本港作為國際旅遊城市，控煙措施應靠近主要旅客來源地做法，認為措施極端，又指酒吧業界憂慮，措施會加劇酒吧業的經營困難，打擊本地夜經濟及影響香港國際形象。

童學園
校長專訪｜信任孩子能力推動自學精神　何壽南小學「三樂」計劃讓小朋友愛上返學
夜經濟 煙草產品 零售 酒吧

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（02月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月10日 時間12:05）
李施嬅分手｜李施嬅宣布與未婚夫分手結束8年情　訂婚4年各行各路：結婚不一定幸福
李施嬅分手｜李施嬅宣布與未婚夫分手結束8年情　訂婚4年各行各路：結婚不一定幸福
日本流感｜女子遊日染流感求醫　天價住院費$2.6萬/日　為慳錢強行出院離境下場曝光
日本流感｜女子遊日染流感求醫　天價住院費$2.6萬/日　為慳錢強行出院離境下場曝光
機場小偷｜機場疑驚現小朋友「偷篋」　得手後轉交大人被撞破
機場小偷｜機場疑驚現小朋友「偷篋」　得手後轉交大人被撞破
公屋裝修｜港男獲派500呎公屋淘寶訂製全屋傢俬　僅$3.2萬全因屋主懂1種技能
公屋裝修｜港男獲派500呎公屋淘寶訂製全屋傢俬　僅$3.2萬全因屋主懂1種技能