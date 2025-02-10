控煙十招｜8成酒吧客稱措施或降低消費意欲　控煙政策組織倡港府保留加味煙及水煙

▲ 長遠煙草政策關注組指，若政府堅持在經濟不景氣時硬推有關措施，只會削弱港人消費力，令黑市私煙問題更嚴重，嚴重打擊酒吧業及零售業。（曾耀輝攝）

港府為控煙提出禁止加味煙及加味水煙，有關注控煙政策組織指，若政府堅持在經濟不景氣時硬推有關措施，只會削弱港人消費力，令黑市私煙問題更嚴重，嚴重打擊酒吧業及零售業。

長遠煙草政策關注組上月底以問卷形式，訪問514名酒吧顧客，了解他們對「控煙十招」的看法。召集人盧啟律指，調查顯示大部分酒吧顧客都會使用多種煙草產品，包括果味煙／薄荷煙，電子煙／加熱煙，及水煙。8成受訪者表示，若政府禁售加味水煙或加味水煙（包括果味煙、薄荷煙），會降低在本地酒吧的消費意欲，近7成或會考慮北上光顧內地酒吧。

▲ 長遠煙草政策關注組召集人盧啟律（曾耀輝攝）

盧啟律又強調，早前關注組的另一項調查發現，表示會因政府禁止香煙口味選擇而「考慮戒煙」的受訪者僅佔極少數，反而表示「考慮轉投黑市」的受訪者佔大多數。他認為，禁止加味煙措施只會催旺黑市、打擊酒吧業及零售業，呼籲政府適度控煙，同時保留加味煙及水煙選擇予成年煙民。

▲ 香港持牌酒吧會所聯會會長梁立仁（曾耀輝攝）

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，內地及鄰近地區都沒有類似措施，本港作為國際旅遊城市，控煙措施應靠近主要旅客來源地做法，認為措施極端，又指酒吧業界憂慮，措施會加劇酒吧業的經營困難，打擊本地夜經濟及影響香港國際形象。