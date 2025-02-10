森美｜森美談囝囝出國留學淚眼　養兒方知父母恩憶爸爸背影流淚

▲ 森美談囝囝出國留學淚眼，養兒方知父母恩憶爸爸背影流淚。

【森美 / 陳雅嫻 / 蔡景行 / 森美兒子】飲食節目《美食新聞報道》今晚（2月10日）播出的一集「星級飯腳」請來森美任嘉賓，他先帶主持蔡景行（行仔）到深水埗，重遊跟太太陳雅嫻拍拖時光顧過的麵店。

森美表示此店提供免費醃蘿蔔非常開胃，蝦籽撈麵、蠔油冬菇及牛腩牛筋是每次必食。森美笑言首次幫襯，反而是太太帶路，他說︰「嗰時同太太仲拍緊拖，有一日佢話帶我去深水埗食嘢，一個女仔會同你去深水埗，呢啲女仔好呀，直情可以託付終生。」

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森美｜森美憶與爸爸往事

隨後，二人來到九龍城一間集茶餐廳與打邊爐於一身的食肆，當年杜琪峯執導電影《PTU》亦曾在此取景。

森美自言與此店淵源始於中學時代，是自己跟同學仔的「飯堂」，除了提供學生午市優惠外，還有一鬼馬原因︰「食完之後就會到隔籬街食埋豆腐花，因為好多女學生都會幫襯。」

森美又提到中學時期跟爸爸的一段往事，爸爸駕的士載森美到九龍塘考中學，途中汽車爆軚又下着傾盆大雨，當時情況非常狼狽︰「爸爸驚我趕唔切考試，用膠袋笠住個頭拆咗條軚，推上斜路間軚舖修補，望住爸爸背脊好感動。」

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近日森美囝囝出國留學，他更百分百體會到當父親的心情，語調亦變得哽咽︰「囝囝臨去英國讀書前，自己好唔捨得，車咗佢去海邊……」說話間已眼泛淚光，不斷用紙巾拭淚卻不忘自嘲︰「拍戲要喊就喊唔到……之後我打電話畀爸爸，話而家終於明白嗰時你送我去學校，唔捨得嘅感覺。」

此外，拍攝中發生小插曲，行仔原本點了墨丸、牛丸河粉，最後卻變成淨魚蛋、牛丸，抵死的森美打趣說︰「唏，學生餐係咁㗎喇，唔好咁多要求。」

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