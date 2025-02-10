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大S離世｜大S將樹葬「回歸大自然」  網傳2年再挖骨灰丟焚化爐　台北殯葬處駁斥：絕不可能

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 20 分鐘前

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【大S／樹葬／徐熙媛/骨灰／火化】大S（徐熙媛）過年期間與家人日本旅遊期間，因患流感併發肺炎不幸猝逝，享年48歲。小S（徐熙娣）透露指，大S將不會舉辦告別式，並且會遵循其遺願另擇吉日選擇樹葬，目前正在申請場地中。惟日前有傳一名殯儀業者指出，由於骨灰並不會在土裡自然分解，但土地需要重複使用，因此2年後便會挖出再火化，對此當地台北殯葬處日前作出回應，駁斥相關言論。

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根據台媒《NOWnews今日新聞》報道，小S早前將骨灰安放家中後引起鄰居不滿，事後正式宣布將遵循大S遺願，申請環保樹葬，讓骨灰回歸大自然。有入行30年殯葬業者接受訪問時指出，由於骨灰無法於短時間內溶於泥土，加上2年內土地會重複利用，因此大多都還是會將骨灰挖起來丟進焚化爐燒掉，坦言：「在這麼短短的時間內，土地要重複使用，而骨灰又沒有辦法在2、3年內溶化，就只能用這個方式。」

對於相關言論，《ETtoday》報道中則表示台北市殯葬處長張世昌已反駁相關言論，表示從來不會將骨灰挖出再丟入焚化爐燒掉，以台北市作法舉例，參加環保葬骨灰於火化後便會研磨成極細粉狀，再埋入挖好的土壤洞中，每一個洞都不會有重複的亡者，之後該區便會休養生息至少2年。

這些區域亦會劃分不同區域、輪流開放使用，定期噴灑溶磷菌、覆蓋培養土以幫助骨灰逐步分解，假如土地飽和便會讓土地進入養護期約2年左右，之後評估該區情況決定便時開放使用，強調任何一個縣市政府環保葬區都不可能將骨灰挖出再火化。

大S離世｜大S新年遊日染流感離世  

大S於大年初一（29/1）與家人日本旅遊期間，因患流感併發肺炎，並於大年初五（2/2）清晨不幸離世，享年48歲，據有網友曾於小紅書分享疑為帶團導遊的對話內容，指大S病發於1月29日開始出現咳嗽、氣喘症狀，當晚抵達位於神奈川縣的箱根後，30、31日都沒有離開房間。

大S於31日晚被救護車送往醫院，直到深夜才再度返回旅館，隨後於2月1日在當地確診A流感並處方藥物，但未有接受進一步治療，直到當日半夜感到非常不適，急召被救護車緊急送醫搶救，不幸於2日早上7時離世，目前大S骨灰已於日本火化送回台灣家中，之後將會選擇吉日進行樹葬回歸自然。

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大S離世｜流感3大類型

本港已踏入流感季節，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在電台節目表示，近日天氣轉冷，亦有不少市民外遊回港，預料流感的感染率會持續向上，可能要兩至三周才會回落，呼籲市民盡快接種疫苗。呼吸系統專科醫生吳健聰醫生指，流感屬於流行性病毒感染，假如病人未曾注射流感疫苗，通常會發高燒、頭痛、嚴重骨骹痛、肌肉痛等病徵，相較傷風感冒，流感嚴重性，包括併發症、死亡率及傳染性，都遠比傷風病症更多。

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大S離世｜預防流感5大方法

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資料來源：NOWnews今日新聞ETtoday

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