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蔡頌思選美︱參選「國際潛水小姐」殺入十強　蔡頌思為保育海洋「出心出血」

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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蔡頌思參加「國際潛水小姐大賽」。

【蔡頌思 / 千金小姐 / 選美】蔡頌思（Jocelyn）早前參加「國際潛水小姐大賽」，今次的比賽有別於坊間一般選美賽事，主要考核選手潛水能力及對海洋的認知，大會亦會安排選手潛落海執拾垃圾，藉以推廣環保理念，選出海洋大使。

Jocelyn身為香港「美人魚」代表，經歷兩個星期比賽，在二十多個國家的選手中突圍而出，殺入十強，成績斐然。

蔡頌思參加「國際潛水小姐大賽」。

蔡頌思選美︱體能需求大食得開懷

Jocelyn自言自小對海洋深感興趣，完成美人魚訓練後，近兩年始參加潛水班。相比化身美人魚時零裝備潛水，全副裝備潛水對Jocelyn來說可謂「無難度」。她曾試過潛入20米水深，親眼看見海龜、魔鬼魚和鯊魚等，驚艷於海底世界的壯麗景色。

談到今次「國際潛水小姐大賽」，Jocelyn笑言遇上了同樣身形嬌小、有美人魚經驗的印尼選手，兩人一拍即合，而最難忘是比賽過程期間幾乎每日潛水，每次50分鐘，一天潛足三小時，對Jocelyn體力而言是極大挑戰：「每次潛水後，又要趕回上岸極速吹乾頭髮及化妝拍宣傳片，對體能真的很大挑戰。」由於潛水需要體力，故今次「選美」可謂一反常態，大會鼓勵選手進食增加能量，令Jocelyn可以大吃大喝，食得開懷。

蔡頌思參加「國際潛水小姐大賽」。

蔡頌思選美︱珊瑚𠝹手臂疤痕不滅

不過，Jocelyn憶述今次比賽發生了小意外！她不慎被海中珊瑚𠝹損手臂，頓時血流如注，但因拍攝關係沒有認真處理傷口，至今仍留下長達3cm的疤痕；但樂觀的Jocelyn笑指疤痕可當作是選美的「紀念品」，不會在意。

Jocelyn一直希望為海洋保育出一分力，過往亦曾參與在海底執垃圾，又曾為「水下表演藝術協會」拍MV，絕對是身體力行，努力推廣海洋保育。

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