  • 19°C
香港時間：2025210日 (一) 16:54

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

亞冬會｜港隊冰球隊員遭襲擊　李家超探望受傷運動員

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 3 小時前

最後更新： 48 分鐘前

分享：

分享：

熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

李家超探望受傷運動員

【亞冬會／冰球／港隊】哈爾濱亞洲冬季運動會有港隊冰球運動員被土庫曼球員襲擊。正在哈爾濱的行政長官李家超，今早（10日）與文化體育及旅遊局局長羅淑佩到運動員村探望3名受傷港隊冰球運動員，鼓勵他們保持最好的心理狀況，以不受任何事情影響的專業態度繼續比賽，並向球隊表達香港市民對他們的支持。

亞冬會｜原晤當地港人 突改行程先探受傷運動員

李家超今在社交平台發文稱，對有關事件高度關注。據了解，李家超昨晚得悉事件後，已打算立即動身前往探望運動員，但考慮到運動員需時接受治療和休息，故留待翌日中午完成工作後前往探望。李家超一行原本早上與黑龍江省省長梁惠玲會面，之後原定與當地港人見面交流，因今次事件特別臨時更改行程，延後與當地港人的午宴。

李家超說，已要求中國香港體育協會暨奧林匹克委員會和文化體育及旅遊局跟進事件，全力保障港隊運動員的安全。

行政長官李家超今早與文化體育及旅遊局局長羅淑佩、特首辦主任葉文娟，到運動員村探望3名受傷港隊冰球運動員。（李家超FB圖片）

亞冬會｜身體無大礙 今晚可繼續作賽

「得悉三位運動員現時身體狀況並無大礙，今晚應可繼續作賽。」他關心和問候3位運動員的健康狀況，並感謝醫療團隊對他們的悉心照顧。

他指，港隊男子冰球隊連日來的亮眼表現令人自豪，而運動員在這次事件中保持冷靜和克制，堅守體育精神，展現出香港運動員的專業質素和體育道德，值得肯定。他又感謝當日在場觀眾和香港市民對港隊運動員的關心和支持，並繼續為他們打氣，在亞冬會比賽中發揚香港精神，創下佳績。

點擊圖片放大
+3
+2

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
楊卓娜母女｜楊卓娜母女檔整湯圓迎元宵　15歲豹豹傾愛情觀：她說分手要夠快

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

葉文娟 羅淑佩 運動員 運動 哈爾濱 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（02月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月10日 時間12:05）
李施嬅分手｜李施嬅宣布與未婚夫分手結束8年情　訂婚4年各行各路：結婚不一定幸福
李施嬅分手｜李施嬅宣布與未婚夫分手結束8年情　訂婚4年各行各路：結婚不一定幸福
日本流感｜女子遊日染流感求醫　天價住院費$2.6萬/日　為慳錢強行出院離境下場曝光
日本流感｜女子遊日染流感求醫　天價住院費$2.6萬/日　為慳錢強行出院離境下場曝光
機場小偷｜機場疑驚現小朋友「偷篋」　得手後轉交大人被撞破
機場小偷｜機場疑驚現小朋友「偷篋」　得手後轉交大人被撞破
公屋裝修｜港男獲派500呎公屋淘寶訂製全屋傢俬　僅$3.2萬全因屋主懂1種技能
公屋裝修｜港男獲派500呎公屋淘寶訂製全屋傢俬　僅$3.2萬全因屋主懂1種技能