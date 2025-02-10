亞冬會｜港隊冰球隊員遭襲擊　李家超探望受傷運動員

▲ 李家超探望受傷運動員

【亞冬會／冰球／港隊】哈爾濱亞洲冬季運動會有港隊冰球運動員被土庫曼球員襲擊。正在哈爾濱的行政長官李家超，今早（10日）與文化體育及旅遊局局長羅淑佩到運動員村探望3名受傷港隊冰球運動員，鼓勵他們保持最好的心理狀況，以不受任何事情影響的專業態度繼續比賽，並向球隊表達香港市民對他們的支持。

亞冬會｜原晤當地港人 突改行程先探受傷運動員

李家超今在社交平台發文稱，對有關事件高度關注。據了解，李家超昨晚得悉事件後，已打算立即動身前往探望運動員，但考慮到運動員需時接受治療和休息，故留待翌日中午完成工作後前往探望。李家超一行原本早上與黑龍江省省長梁惠玲會面，之後原定與當地港人見面交流，因今次事件特別臨時更改行程，延後與當地港人的午宴。

李家超說，已要求中國香港體育協會暨奧林匹克委員會和文化體育及旅遊局跟進事件，全力保障港隊運動員的安全。

▲ 行政長官李家超今早與文化體育及旅遊局局長羅淑佩、特首辦主任葉文娟，到運動員村探望3名受傷港隊冰球運動員。（李家超FB圖片）

亞冬會｜身體無大礙 今晚可繼續作賽

「得悉三位運動員現時身體狀況並無大礙，今晚應可繼續作賽。」他關心和問候3位運動員的健康狀況，並感謝醫療團隊對他們的悉心照顧。

他指，港隊男子冰球隊連日來的亮眼表現令人自豪，而運動員在這次事件中保持冷靜和克制，堅守體育精神，展現出香港運動員的專業質素和體育道德，值得肯定。他又感謝當日在場觀眾和香港市民對港隊運動員的關心和支持，並繼續為他們打氣，在亞冬會比賽中發揚香港精神，創下佳績。

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