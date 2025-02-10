2025預言｜大S去世前蘇民峰曾預言日本有危機　東北這3地多災難仲有呢度係病位！

▲ 在徐熙媛（大S）去世前，蘇民峰已在節目中預言日本有危機，尤其東北3個地方多災難，還有1個方位係病位！

【徐熙媛/大S去世/2025預言/蘇民峰】在農曆新年期間，徐熙媛（大S）前往日本旅遊不幸罹患流感併發肺炎，驟然離世，享年48歲。有網民開始回顧命理師的預測，當中玄學師傅蘇民峰曾早已預警，網民驚訝︰「師傅太準了！」

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徐熙媛大S去世｜網民回顧命理師預測

大S離世的消息震驚兩岸三地，有網民發現多位命理算命師都有神準預言，原來蘇民峰日前都有類似預測。有內地網民以「蘇師傅早有提示今年不要去日本旅行大S没在意」為題發文，並貼出相關片段。原來在大年初一（1月29日）播出的《流行都市》中，蘇師傅為香港的蛇年運程進行了預測。節目中，他提到了今年的病位和旅行建議，特別提到東北方位（包括日本）是災難位，建議大家在這一年要謹慎行事。

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徐熙媛大S去世｜日韓位於2025年病位與災難位

當問到今年病位時，蘇民峰指出，今年的病位在家中的「中宮」，「係人都中，咩叫中宮呢？多數喺你間屋好中間好似走廊位置。」這個位置是所有家庭中心地帶，風水學上可能影響健康。他強調東北方位與潛在災難危機，「所以啲人就話叫人唔好去日本旅行，唔知你哋有冇聽過呢？因為2025嗰個東北係災難位，東北嚟講就係日本，或者係韓國，或者再遠啲阿拉斯加呢啲地方就係解。」這也成為了他不建議人們前往日本的原因之一。

不過，蘇民峰卻指自己4月同7月已訂機票酒店去日本，主持張美妮指「即係冇問題啦」，他就補充：

唔係，我就係講人算不如天算，你都好難計邊一日。

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徐熙媛大S去世｜2025年屬木行業最旺

影片中，蘇師傅提到2025年踏入九運的第二年，經濟仍未活躍，2025-2027年仍以保守為佳。今年在五行行業中，木是最旺，包括中藥、傢俬、紙張、時裝；火是次旺，包括石油、電子產品、電訊、電動車、科網；水是排第三，包括飲料、零售、旅遊、航運、運輸；土是排第四，包括樓房地產、建築基建。

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2025蛇年運程｜蘇師傅開運貼士

蘇民峰師傅在飲食節目《鄰住買好嘢至抵食特約︰美食新聞報道》，提議如果想開運或者增強運勢，不妨從東南方及東方着手，蘇師傅說︰「去某啲地方可以幫到你，睇你要求乜嘢。桃花運喺今年東南方，好似太平洋啲小島啦、澳洲、紐西蘭全部都喺我哋東南。而財位喺正東，台灣或者日本嘅南邊，再遠啲就去美國。」

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