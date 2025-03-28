2025預言｜蘇民峰曾預言日本有危機　東北這3地多災難仲有呢度係病位！

▲ 在徐熙媛（大S）去世前，蘇民峰已在節目中預言日本有危機，尤其東北3個地方多災難，還有1個方位係病位！

【地震預言/2025預言/蘇民峰】近期全球多地接連遭遇災難，繼韓國爆發史上最嚴重山火後，緬甸今日（28日）發生7.9級地震，泰國首都曼谷有大廈倒塌，當地政府宣布進入緊急狀態。最近不少網民開始翻出預言家及風水師對2025年的災難預測，當中堪輿學家蘇民峰曾分析蛇年運程，指東北方位的國家或地區恐有危機出現。

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地震預言｜蘇民峰分析東北方位是災難位

大年初一（1月29日）播出的TVB節目《流行都市》，請來堪輿學家蘇民峰分析蛇年運程。節目中，他提到了今年的病位和旅行建議，特別提到東北方位（包括日本）是災難位，建議大家在這一年要謹慎行事。

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地震預言｜蘇民峰指3個地方多災難

當問到今年病位時，蘇民峰指出，今年的病位在家中的「中宮」，「係人都中，咩叫中宮呢？多數喺你間屋好中間好似走廊位置。」這個位置是所有家庭中心地帶，風水學上可能影響健康。他強調東北方位與潛在災難危機，「所以啲人就話叫人唔好去日本旅行，唔知你哋有冇聽過呢？因為2025嗰個東北係災難位，東北嚟講就係日本，或者係韓國，或者再遠啲阿拉斯加呢啲地方就係解。」這也成為了他不建議人們前往日本的原因之一。

不過，蘇民峰卻指自己4月同7月已訂機票酒店去日本，主持張美妮指「即係冇問題啦」，他就補充：

唔係，我就係講人算不如天算，你都好難計邊一日。

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地震預言｜2025年屬木行業最旺

影片中，蘇師傅提到2025年踏入九運的第二年，經濟仍未活躍，2025-2027年仍以保守為佳。今年在五行行業中，木是最旺，包括中藥、傢俬、紙張、時裝；火是次旺，包括石油、電子產品、電訊、電動車、科網；水是排第三，包括飲料、零售、旅遊、航運、運輸；土是排第四，包括樓房地產、建築基建。

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2025蛇年運程｜蘇師傅開運貼士

蘇民峰師傅在飲食節目《鄰住買好嘢至抵食特約︰美食新聞報道》，提議如果想開運或者增強運勢，不妨從東南方及東方着手，蘇師傅說︰「去某啲地方可以幫到你，睇你要求乜嘢。桃花運喺今年東南方，好似太平洋啲小島啦、澳洲、紐西蘭全部都喺我哋東南。而財位喺正東，台灣或者日本嘅南邊，再遠啲就去美國。」

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