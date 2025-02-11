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移居英國｜移英人妻愛上女同事　拋夫棄子展開人生新一頁

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

移英人妻入職愛上女同事，拋夫棄子展開人生新一頁，網民：老公同仔女好慘。

【性取向 / 性別議題 / 移民】隨近幾年「覺醒文化」傳播愈來愈廣，受其影響，部分人開始敢於直面自己的性取向。

近日，有人在Threads發帖，指1戶香港家庭移民到英國後，妻子入職公司愛上女同事，便拋下丈夫和孩子，「展開人生新一頁」。此事引起熱議，有人認為該女子「拋夫棄子」，亦有人認為她並無過錯，勇敢追尋「真愛」。

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性別議題｜移英人妻愛上女同事

樓主分享「移民奇趣事件簿」，稱得知有1戶香港家庭舉家由香港移民至英國，家庭成員「有大有細」，其中的妻子於當地入職工作後不久，認識了一同共事的女同事，並愛上她，「跟住就抌低個老公同啲細路，展開人生新一頁」。樓主表示，雖然女子找到了「真愛」，但原先家庭就沒這麼幸運，「大人揀咗，細路仔要硬食」。

妻子於當地入職工作後不久，認識了一同共事的女同事，並愛上她。（《鑑識英雄》劇照）

性取向｜網民：老公同仔女好慘

此事引起網民熱議，不少人認為女子此舉對其丈夫和小朋友不負責任，「老公同仔女好慘呀」、「如果有細路，都幾自私，小朋友係無辜的」、「有人歡喜有人愁」；不過亦有人認為女子與女同事是「真愛」，「釋放自己」、「她已覺醒」。

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