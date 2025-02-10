新藥研究｜ 本地研發血癌創新藥物 研發20年獲歐美批准開展臨床研究

▲ 港大團隊研發的藥用口服砒霜有望成為首款於全球處方的本港創新藥物。（陳靜儀攝）

由港大醫學院自主研製、並於瑪麗醫院運用超過20年的白血病的口服砒霜藥物，於去年年底獲美國FDA藥物註冊研究項目，並正於美國進行藥物註冊，及於英國進行第三期臨床研究，有望成為首款於全球處方的本港創新藥物。

這款由港大團隊研發的藥用口服砒霜治療，早於2000年代用於本港APL（急性早幼粒細胞白血病），起初由公立醫院醫生自行調製使用，直至2020年正式生產，並列入醫管局藥物名冊。

藥物使用由最初使用於復發病人、其後用作首次緩解後的維持治療，到目前正測試種全口服治療方案(AAA)，將藥用口服砒霜及其他藥物混合使用。港大內科學系醫生喬夏利表示，總共430名病人當中，治癒機率達到近9成的治癒機率，當中新確診患者如及早開始用藥，治癒機率更可達到97%，而過往傳統化療只有一半機會康復。

喬夏利表示，APL發病較急，其中發病初期較為危急，不少患者於發病初期因出血而死亡。喬夏利指，將藥用口服砒霜，用於確診後的第一線誘導治療，研究顯示出血等併發症早期死亡率，由20至30%減至少於5%。

第一線誘導治療 併發症早期死亡率大減

除了本港外，港大過往曾於大灣區試用口服砒霜，並曾於亞太區合組聯盟進行研究，但一直未於全球廣泛使用。直至去年年底及今年年初，獲美國FDA兩個藥物資格認定、以及歐洲罕見病藥物資格認定，是首種本地創新藥獲認證。

藥物透過外地藥廠，將於英國開展第三期全國性研究，以及歐美的全球性研究，目標2027至2028年在歐美註冊，達至全球廣泛應用。港大內科學系講座教授鄺沃林表示，多年以來研發藥物過程艱巨，花兩代人心血研發新藥，只可經美國及歐盟認證才可推展至臨床試藥階段。

「好似DeepSeek，美國大公司用以億計錢，有班人幾百萬已經做到；好多大跨國藥廠以億元才達到外國認證，港大幾個研究員達到同一樣野，可說是小本經營。」

▲ 港大研發的藥物，由早前僅由公院醫生自行調製，到後期正式進行藥物生產。(陳靜儀攝)

較靜脈注射砒霜便宜達十倍 病人轉藥迅即重獲新生

口服砒霜藥物面世前，醫學界會用化療、以及骨髓移植醫治血癌，90年代起則使用靜脈注射砒霜，不過副作用多且成本昂貴。有病人曾花費超過200萬，後來直至獲處方口服砒霜，才回復生活質素。

黃女士2023年4月發現患上白血病後，曾向私家醫院求診，每天需留院接受靜脈注射砒霜治療，2個月內花費超過260萬，整個療程達過千萬，「我覺得自己浸喺毒藥中，成個人腫哂，係非常之辛苦。」

直至朋友介紹於港大就醫，當時醫生指可即刻離開醫院，「我無因為呢個病再入醫院、請過一日病假」。她形容藥物就如鼓油、海水，服用後無人覺察她患血癌，不久後已可以如常上班、去旅行。

當年主診醫生，港大醫學院內科學系臨床副教授喬夏利表示，相較靜脈注射砒霜需長期留院，服用口服砒霜病人只需住院14至21日。內科學系講座教授鄺沃林表示，靜脈注射砒霜一個星期藥費由一至二萬，而一個星期藥費僅數千元。換言之，這種自主研發藥物便宜達十倍，於公院使用更是免費。

▲ 血癌患者黃女士。(陳靜儀攝)

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記者：陳展棋