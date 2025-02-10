新藥研究｜港大20年自主研發口服砒霜藥物治白血病　獲FDA批准開展藥物研究

▲ 港大團隊研發的藥用口服砒霜有望成為首款於全球處方的本港創新藥物。（陳靜儀攝）

由港大醫學院自主研製、並於瑪麗醫院運用超過20年的白血病的口服砒霜藥物，於去年年底獲美國FDA藥物註冊研究項目，並正於美國進行藥物註冊，及於英國進行第三期臨床研究，有望成為首款於全球處方的本港創新藥物。

這款由港大團隊研發的藥用口服砒霜治療，早於2000年代用於本港APL（急性早幼粒細胞白血病），起初由公立醫院醫生自行調製使用，直至2020年正式生產，並列入醫管局藥物名冊。

藥物使用由最初使用於復發病人、其後用作首次緩解後的維持治療，到目前正測試種全口服治療方案(AAA)，將藥用口服砒霜及其他藥物混合使用。港大內科學系醫生喬夏利表示，總共430名病人當中，治癒機率達到近9成的治癒機率，當中新確診患者如及早開始用藥，治癒機率更可達到97%，而過往傳統化療只有一半機會康復。

喬夏利表示，APL發病較急，其中發病初期較為危急，不少患者於發病初期因出血而死亡。喬夏利指，將藥用口服砒霜，用於確診後的第一線誘導治療，研究顯示出血等併發症早期死亡率，由20至30%減至少於5%。

第一線誘導治療 併發症早期死亡率大減

除了本港外，港大過往曾於大灣區試用口服砒霜，並曾於亞太區合組聯盟進行研究，但一直未於全球廣泛使用。直至去年年底及今年年初，獲美國FDA兩個藥物資格認定、以及歐洲罕見病藥物資格認定，是首種本地創新藥獲認證。

藥物透過外地藥廠，將於英國開展第三期全國性研究，以及歐美的全球性研究，目標2027至2028年在歐美註冊，達至全球廣泛應用。港大內科學系講座教授鄺沃林表示，多年以來研發藥物過程艱巨，花兩代人心血研發新藥，只可經美國及歐盟認證才可推展至臨床試藥階段。

「好似DeepSeek，美國大公司用以億計錢，有班人幾百萬已經做到；好多大跨國藥廠以億元才達到外國認證，港大幾個研究員達到同一樣野，可說是小本經營。」

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記者：陳展棋