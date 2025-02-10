新藥研究｜港大20年自主研發口服砒霜藥物治白血病 獲FDA批准開展藥物研究
撰文： 陳展棋
發布時間： 2 小時前
最後更新： 21 分鐘前
由港大醫學院自主研製、並於瑪麗醫院運用超過20年的白血病的口服砒霜藥物，於去年年底獲美國FDA藥物註冊研究項目，並正於美國進行藥物註冊，及於英國進行第三期臨床研究，有望成為首款於全球處方的本港創新藥物。
這款由港大團隊研發的藥用口服砒霜治療，早於2000年代用於本港APL（急性早幼粒細胞白血病），起初由公立醫院醫生自行調製使用，直至2020年正式生產，並列入醫管局藥物名冊。
藥物使用由最初使用於復發病人、其後用作首次緩解後的維持治療，到目前正測試種全口服治療方案(AAA)，將藥用口服砒霜及其他藥物混合使用。港大內科學系醫生喬夏利表示，總共430名病人當中，治癒機率達到近9成的治癒機率，當中新確診患者如及早開始用藥，治癒機率更可達到97%，而過往傳統化療只有一半機會康復。
喬夏利表示，APL發病較急，其中發病初期較為危急，不少患者於發病初期因出血而死亡。喬夏利指，將藥用口服砒霜，用於確診後的第一線誘導治療，研究顯示出血等併發症早期死亡率，由20至30%減至少於5%。
第一線誘導治療 併發症早期死亡率大減
除了本港外，港大過往曾於大灣區試用口服砒霜，並曾於亞太區合組聯盟進行研究，但一直未於全球廣泛使用。直至去年年底及今年年初，獲美國FDA兩個藥物資格認定、以及歐洲罕見病藥物資格認定，是首種本地創新藥獲認證。
藥物透過外地藥廠，將於英國開展第三期全國性研究，以及歐美的全球性研究，目標2027至2028年在歐美註冊，達至全球廣泛應用。港大內科學系講座教授鄺沃林表示，多年以來研發藥物過程艱巨，花兩代人心血研發新藥，只可經美國及歐盟認證才可推展至臨床試藥階段。
「好似DeepSeek，美國大公司用以億計錢，有班人幾百萬已經做到；好多大跨國藥廠以億元才達到外國認證，港大幾個研究員達到同一樣野，可說是小本經營。」
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記者：陳展棋