財政預算案2025｜鄉議局倡二元乘車優惠設每月使用限額　開放籃球博彩增稅收

▲ 新界鄉議局今日（10日）與財政司司長陳茂波會面。（鄉議局fb圖片）

財政預算案月底公布，財赤問題備受關注，新界鄉議局建議，調整2元乘車優惠計劃，包括設定每月使用限額；開放籃球博彩，料每年可以為庫房提供數十億元的穩定稅收；不贊成公務員減薪或者凍薪。

劉業強：開源比節流重要 應推動股市樓市重建信心

鄉議局今日（10日）與財政司司長陳茂波會面，就《財政預算案》提出19項建議。鄉議局主席劉業強認為，開源比節流重要，節省開支百分之五也只不過二、三百億，仍是無法滅赤，反而應推動股市樓市，重建信心。他說，

以往樓市活躍時，印花稅、土地買賣、補地價方面有千多億收入，現時差不多歷史新低，今年大約只得六十億，這樣並不是辦法。

鄉議局指，政府在2023/24年度向各公共交通營運商補貼接近40億元，構成龐大財政負擔，因此，建議適度調整優惠計劃，包括設定每月使用限額，或提高優惠計劃的票價，確保優惠計劃資源用得其所。

開源方面，鄉議局建議，開放籃球博彩，特別是NBA賽事，以及英式桌球、高爾夫球和網球等體育博彩項目，由特區政府成立「香港體育博彩投資有限公司」，由政府全資擁有，以特許經營權營運，經營權公開競投，保守估計每年還可以為庫房提供數十億元的穩定稅收。

不贊成公務員減薪或凍薪

公務員方面，鄉議局不贊成公務員減薪或者凍薪，認為不但打擊公務員士氣，甚至對私人市場薪酬帶來連鎖反應，令零售消費需求進一步下降。長遠來說，公務員架構及薪酬制度有必要檢討，可引入更靈活且以績效為本的加薪機制，以提升政府運作整體效率。

倡下調樓宇買賣交易印花稅 豁免首置人士差餉2年

樓市方面，鄉議局建議，下調樓宇買賣交易印花稅，降低交易成本；豁免首次置業人士差餉2年；多採用公私合營模式建屋；考慮讓發展商分期繳付地價，減低資金壓力；及恢復勾地表制度。

紓困措施方面，鄉議局建議進一步延長「預先批核還息不還本」計劃12個月，以協助有能力的企業等待經濟反彈；建議寛減50%利得稅，減輕中小企業的稅務負擔。

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