跨境電騙︱全國兩會下月召開　吳傑莊四提案包括建立協同機制打擊跨境電騙

▲ 全國政協委員吳傑莊。

全國兩會下月在北京召開，港區全國政協委員吳傑莊表示，將提交最少4項提案，包括建立多方協同機制打擊跨境電騙。

吳傑莊今日（10日）與傳媒茶聚時表示，面對跨境電訊詐騙全球化挑戰，港府應對的方法有限，必須借用國家跨境力量處理，建議中央採取多項措施，包括建立多方協同機制，推動企業投入反詐騙資金；完善跨境司法協作，提高追贓率；並利用人工智能，開發詐騙電話定位等方法，以及實施企業數據洩露強制賠償制度，設立反詐社會基金保障受害者權益。

而另一項提案，是關於便利跨境私家車過境安排。有見於粵港澳私家車通關效率低，導致假日擁堵等問題，吳傑莊建議推行「一車多口岸」預約制，利用實時數據引導通行，並全面實施「合作查驗，一次放行」，採用虹膜識別加快查驗；延長通關服務時間等。

其餘兩項提案則是關於健全數字資產流通機制，促進實體經濟和數字經濟深度融合；以及深化人工智能多場景應用，助力經濟高質量發展。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】