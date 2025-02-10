  • 19°C
香港時間：2025210日 (一) 16:55

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

跨境電騙︱全國兩會下月召開　吳傑莊四提案包括建立協同機制打擊跨境電騙

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 42 分鐘前

分享：

分享：

熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

全國政協委員吳傑莊。

全國兩會下月在北京召開，港區全國政協委員吳傑莊表示，將提交最少4項提案，包括建立多方協同機制打擊跨境電騙。

吳傑莊今日（10日）與傳媒茶聚時表示，面對跨境電訊詐騙全球化挑戰，港府應對的方法有限，必須借用國家跨境力量處理，建議中央採取多項措施，包括建立多方協同機制，推動企業投入反詐騙資金；完善跨境司法協作，提高追贓率；並利用人工智能，開發詐騙電話定位等方法，以及實施企業數據洩露強制賠償制度，設立反詐社會基金保障受害者權益。

而另一項提案，是關於便利跨境私家車過境安排。有見於粵港澳私家車通關效率低，導致假日擁堵等問題，吳傑莊建議推行「一車多口岸」預約制，利用實時數據引導通行，並全面實施「合作查驗，一次放行」，採用虹膜識別加快查驗；延長通關服務時間等。

其餘兩項提案則是關於健全數字資產流通機制，促進實體經濟和數字經濟深度融合；以及深化人工智能多場景應用，助力經濟高質量發展。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

電騙不絕︱政府擬收緊電話卡實名登記渠道及數量　兩招助市民阻截電騙
16:34 2024/10/29
電騙不絕︱政府擬收緊電話卡實名登記渠道及數量　兩招助市民阻截電騙
緬北電騙｜20歲男電騙園區慘死　母傾家蕩產贖兒被騙百萬驚聞噩耗
18:32 2025/01/02
緬北電騙｜20歲男電騙園區慘死　母傾家蕩產贖兒被騙百萬驚聞噩耗
跨境電騙︱全國兩會下月召開　吳傑莊四提案包括建立協同機制打擊跨境電騙
今日 15:59
跨境電騙︱全國兩會下月召開　吳傑莊四提案包括建立協同機制打擊跨境電騙

你可能感興趣

電騙不絕︱政府擬收緊電話卡實名登記渠道及數量　兩招助市民阻截電騙
16:34 2024/10/29
電騙不絕︱政府擬收緊電話卡實名登記渠道及數量　兩招助市民阻截電騙
緬北電騙｜20歲男電騙園區慘死　母傾家蕩產贖兒被騙百萬驚聞噩耗
18:32 2025/01/02
緬北電騙｜20歲男電騙園區慘死　母傾家蕩產贖兒被騙百萬驚聞噩耗
跨境電騙︱全國兩會下月召開　吳傑莊四提案包括建立協同機制打擊跨境電騙
今日 15:59
跨境電騙︱全國兩會下月召開　吳傑莊四提案包括建立協同機制打擊跨境電騙
人大政協兩會 出入境管制 大灣區 人工智能 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（02月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月10日 時間12:05）
李施嬅分手｜李施嬅宣布與未婚夫分手結束8年情　訂婚4年各行各路：結婚不一定幸福
李施嬅分手｜李施嬅宣布與未婚夫分手結束8年情　訂婚4年各行各路：結婚不一定幸福
日本流感｜女子遊日染流感求醫　天價住院費$2.6萬/日　為慳錢強行出院離境下場曝光
日本流感｜女子遊日染流感求醫　天價住院費$2.6萬/日　為慳錢強行出院離境下場曝光
機場小偷｜機場疑驚現小朋友「偷篋」　得手後轉交大人被撞破
機場小偷｜機場疑驚現小朋友「偷篋」　得手後轉交大人被撞破
公屋裝修｜港男獲派500呎公屋淘寶訂製全屋傢俬　僅$3.2萬全因屋主懂1種技能
公屋裝修｜港男獲派500呎公屋淘寶訂製全屋傢俬　僅$3.2萬全因屋主懂1種技能