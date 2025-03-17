坊間防脫育髮精華大比拼！ 你用緊個支精華真係得? 用極都仲甩? 究竟邊支先work？

現代人生活壓力大、作息不規律、不當飲食習慣等因素，令脫髮、髮界開、髮量稀疏等問題愈來愈普遍，是不少人的大煩惱。無論是每天梳頭時發現掉落的髮絲一天比一天多，還是髮際綫逐漸後移、頭髮變得稀疏，這些問題都可能影響外在形象。因此，市面上各類型的育髮精華產品應運而生，聲稱能防脫、生髮甚至改善髮質。然而，這些產品的效果是否如宣傳般神奇？選擇時又應該注意哪些細節？

針對育髮精華產品，消費者往往會遇到以下困惑：哪一款精華真正具有效果？成分是否安全？不同產品適合哪些人群？甚至，使用者的實際評價和真實體驗往往是消費者最關注的參考依據。面對市面上琳瑯滿目的育髮精華，如何挑選出真正幫助到自己的產品確實是一門學問。



一圖看清坊間哪款育髮精華的功效最全面



為了解答大家的疑問，精選了市面上5款熱賣的育髮精華，並從功效、成分、安全性、適合人士及使用者評價5個角度進行全方位剖析，為大家揭開這些產品的真正面貌。無論你是希望改善脫髮，還是增強髮量等問題，這次的「坊間育髮精華大比拼」將為你提供全面的參考，助你找到最適合的育髮精華，重拾健康濃密秀髮，告別頭髮煩惱！

其實產品A正是被坊間稱為「納米深深噴」的維新烏絲納米激活生髮精華。深受廣大用家喜愛的皇牌「納米深深噴」，以極致的納米技術成為防脫生髮產品中的皇牌之選，憑藉納米分子細化至毛囊直徑的2,366倍¹，當中五大黃金育髮成分如：制首烏、墨旱蓮、女貞子、人參、咖啡因等精確滲透至毛囊深處，從源頭激活毛囊細胞活性，營養精華更易深入毛囊深處，深深激活毛囊，深深激增髮量，不僅有效解決脫髮問題，更能促進頭髮生長，實現倍效生髮效果。其「一支搞掂」的功能更是亮點，集防脫、生髮、養髮於一身，對現有髮絲進行全面強化，提升頭髮韌性和健康度。根據實測數據，超過9成用家*在4周內實證濃密度顯著提升，效果明顯，真正做到「有比較就知點揀」！這款產品不僅是解決脫髮困擾的利器，更是提升髮量的可靠選擇。最重要是安全可靠，皆因已通過頭皮敏感測試！



「納米深深噴」 倍髮養髮 深深激增髮量

▲ 「納米深深噴」（維新烏絲納米激活生髮精華）

星級專業髮型師推介 逾9成用家見證濃密效果



除了「納米深深噴」外，同系列的「納米深深洗」（維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露） 效果同樣廣受用家好評，持續使用「納米深深噴」及「納米深深洗」，效果顯著：

• 4周測試結果：超過 90% 的用家實證頭髮濃密度明顯增加*，髮根更為強韌。

• 8周測試結果：95% 的用家認同產品有效減少掉髮、激活頭髮再生，同時見證髮量顯著增加，並感受到髮際線的變化**。

▲ 逾9成用家見證「納米深深噴」及「納米深深洗」的濃密效果。

▲ 逾9成用家見證「納米深深噴」及「納米深深洗」的濃密效果。

試用期間，用家同時使用「納米深深噴」及「納米深深洗」，雙管齊下，納米技術迅速滲透頭皮，全面激活髮根，幫助重拾濃密秀髮！產品更獲星級專業髮型師強烈推介，視其為解決掉髮問題及提升髮量的信心之選，是追求健康濃密秀髮人士的理想方案！

▲ 「納米深深噴」及「納米深深洗」獲星級專業髮型師Ritz、Jay、Cliff（左起）一致好評。

▲ 「納米深深洗」（維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露）採用納米技術，將育髮成分精細化，能深入毛囊深層清潔並注入營養。有效疏通毛囊、活化毛乳頭，從根源激活頭髮生長，同時改善髮量稀疏及減少脫髮問題。

皇牌產品「納米深深噴」堪稱懶人激髮的首選神器，只需輕輕一噴，即可深入毛囊底層，全面激活頭髮的生長機能。與市面上其他同類型產品相比，「納米深深噴」在效果上更為顯著，難怪眾多用家紛紛表示滿意：「使用短短幾天後，脫髮情況明顯減少！」、「地板和去水位都幾乎看不到掉落的頭髮了！」

「維新烏絲納米系列」自推出以來，一直以高效的生髮效果備受推崇，成為不少人解決脫髮困擾的必備之選。不論是輕微脫髮，還是希望提升髮量密度，此系列都能帶來理想的改善脫髮及增髮效果。立即入手，親身體驗「維新烏絲納米系列」的育髮功效，幫頭髮深深洗、深深生、深深噴，深深激活毛囊，深深激增髮量，自信自然level-up！

銷售點：維特健靈專門店及網店、萬寧

維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露：

維特健靈網店：https://go.vitagreen.com/40gF782

萬寧網店： https://bit.ly/3BXtDhG

維新烏絲納米激活生髮精華：

維特健靈網店：https://go.vitagreen.com/4akY5yQ

萬寧網店： https://bit.ly/42eH1Zc

維新烏絲納米護髮素：

維特健靈網店： https://go.vitagreen.com/42fyhlR

萬寧網店： https://bit.ly/3CmQAL7

了解更多： https://go.vitagreen.com/40aTtXe

¹根據毛囊直徑與維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露及納米激活生髮精華分子的大小比較

*根據 NuanceTree Ltd. 2024年度 維新烏絲納米激活生髮精華 及 維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露 試用調查報告, 測試用家同時使用精華及洗髮水產品4周後測試結果

**根據 NuanceTree Ltd. 2024年度 維新烏絲納米激活生髮精華 及 維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露 試用調查報告, 測試用家同時使用精華及洗髮水產品8周後測試結果

(特約)