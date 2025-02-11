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新光戲院結業｜新光戲院3.3光榮告別　重溫逾50年歷史6大懷舊打卡位

親子好去處

撰文： 任薏

發布時間： 51 分鐘前

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重溫新光戲院6大懷舊特色位！

北角地標新光戲院將於下月3日結業，早前舉辦開放日予市民參觀。這座充滿歷史的建築，引來不少人拍照留念，彷彿重現昔日的熱鬧場面。戲院內有多個特色位置，如磅重機、售票櫃檯等，隨著結業的日子驟近，一切的懷舊也會變成歷史。

新光戲院結業｜新光戲院即將於3月3日結業。（林綺虹攝）

新光戲院結業｜新光戲院6大懷舊打卡位

新光戲院即將於3月3日結業，院內有不少懷舊的特色位值得大家打卡留念。

新光戲院打卡位｜1. 新光戲院大堂

新光戲院曾於2021年5月重新裝修，但戲院仍保留了70年代的建築，在戲院大堂的售票櫃檯上方懸掛著「新光戲院 粵劇殿堂」的牌匾，格外吸晴，而天花板的108盞波波燈，佛經有云「人有108種煩惱」，該108盞燈是望觀眾能夠「撥開雲霧見青天」，於觀劇後借助戲中智慧面對煩惱。大堂也有一部出咭式磅重機，在香港僅餘數部。

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新光戲院打卡位｜2. 1樓劇院門口

劇院門口處擺放了一個大鼓和鑼外，還有國家級非物質文化遺產傳承人、京劇表演大師梅葆玖壬辰年（2012年）的書法對聯，以及李居明大師2018年題字的牌額。

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新光戲院打卡位｜3. 大劇院

新光設有2個劇院，1樓的劇院有1033個座位，舞台前方的樂池是放置樂器，予樂手演奏的地方，鐵欄處保留著鐵花裝飾。舞台兩側掛著一副對聯，「新詞繾綣情傾俊彥芳尊臨勝地　光樂鏗鏘愛染嫣紅姹紫耀銀天」，盡顯粵劇殿堂的氣派。

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新光戲院打卡位｜4. 往2樓「星光樓梯」

前往2樓的新光數碼戲院，經過一條滿是燈泡的「星光樓梯」，非常適合打卡！樓梯間掛著新光戲院的舊照片，回顧昔日。

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新光戲院打卡位｜5. 拱形走廊展覽區

2樓設有拱形走廊展覽區，展示了戲院歷年來的廣告、剪報、以及其他別具歷史價值的物品，包括粵劇團租院合約、以往的場次表及戲票等。

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新光戲院打卡位｜6. 新光數碼戲院

新光數碼戲院設有不少現代音響、燈光等設施，其中更有闊度多達65cm的座椅！戲院等候大堂擺放了舊式戲院座位表、戲票、放映機等。

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