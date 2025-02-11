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流感高峰期｜男子嗜睡驚見大白肺「血氧剩70%」心跳停　醫揭恐怖缺氧真相：不一定會喘

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

台灣一名長者被發現嗜睡及呼吸微弱，送院檢查後驚見其雙肺已經變白，血氧也只有70%。

【血氧／白肺／低溫症】台灣一名長者突然變得嗜睡、呼吸微弱，送院檢查後驚見其雙肺全白，血氧僅剩70%，更一度心跳停頓。醫生就提醒，有1類人罹患肺炎的時候更容易出現「沉默低血氧」，需格外留意。

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台灣胸腔內科醫生蘇一峰近日在其個人Facebook專頁發文分享病例，表示上述長者平日在安老院居住，生活尚能自理，某日卻突然出現嗜睡、呼吸微弱的症狀，於是連忙送醫檢查，結果發現患者的雙肺已變成「大白肺」，血氧只剩70%，體溫更只有32度，急診醫生見狀隨即決定插喉，不料患者卻心跳停頓，需立刻進行CPR。

一名失智長者因嗜睡及呼吸微弱被送院，檢查後才發現雙肺全白，血氧只有70%。

蘇一峰指出，該名長者的狀況為「沉默低血氧」，但檢查並未發現其患上新冠肺炎或流感。他強調，這並非新冠才能看到的現象，在一般「大白肺」的情況中也會出現，尤其失智、中風的長者往往因為腦部受傷或神經退化，即使已經缺氧也不會表現出低血氧的症狀，成為致命的關鍵。

他解釋，血氧只有80%卻不會出現氣喘的患者其實很多，如果是「大白肺」則經常以昏睡來表現。而寒冷的天氣亦是一大因素，蘇一峰表示，低溫除了會加重心肺衰竭外，還會增加「沉默低血氧」發生的風險，這是因為低溫會令血色素不容易釋放氧氣，最終導致組織更加容易缺氧，並示警「缺氧傷害一段時間後，就會心跳停止」，提醒市民務必小心。

更多相關報道：大S離世丨大S病危時傳雙肺全白血氧剩89％　醫生揭「大白肺」致命原因

大S離世丨什麼是「大白肺」?

蘇一峰曾於Facebook以「大S死於肺炎重症大白肺」為題發文，指出「大白肺」是嚴重肺炎的俗稱，當「肺泡裡面會積滿痰液與發炎的水」，致「空氣就無法進入」，令病人相當於被自身的痰液與水腫「活活淹死」。

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他進一步解釋指，當大白肺出現時，病人即使用力呼吸，但由於肺部失去了交換氣體的能力，因此病人血氧仍然會一直下降，當血氧飽和度下降到89以下就是缺氧狀態，如果一直沒有處理缺氧狀態，病人可能半天或幾小時內，因心跳呼吸停止而死亡。

對於外界對大S究竟是死於肺炎還是敗血症的爭論，蘇一峰指其實兩者都可以是原因，他指「大白肺疾病一體兩面」，肺炎指的是「肺部因為感染等等原因發炎」，而敗血症指的是「因為感染等等原因造成全身性的發炎反應」，他強調肺炎和敗血症經常同時存在，彼此不是互斥的疾病，如大S就是流感肺炎引起敗血症，「肺炎有時候很嚴重來勢洶洶，常一不小心就過世了！」

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