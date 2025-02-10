拜月老攻略2025｜3個日子拜月老最靈驗附流程+4大禁忌　忌帶1物參拜否則求乜都散

▲ 如果想求姻緣脫單，不妨到月老廟拜月老，即睇拜月老步驗及禁忌，以免求乜都散！

【拜月老攻略2025/求姻緣】雖然沒有愛情不會死，但不少人仍渴望大時大節有另一半陪住過，元宵佳節和西方情人節快到，如果想求姻緣脫單，不妨到月老廟拜月老，因為傳說中月老是掌管婚姻與愛情的神祇，只要趁住良辰吉日去拜月老，就有更大機會獲賜一段好姻緣！

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拜月老步驟｜最佳拜月老吉日及3個步驟

據說拜月老有3大最靈驗的日子，分別是農曆正月十五元宵佳節、農曆7月7日七夕情人節，以及農曆8月15日月老誕，無論是單身人士還是已婚夫妻，都可以趁這3個吉日前去月老廟拜月老，除了可以求姻緣，也能保佑婚姻美滿呢！

大家又知道月老要怎麼拜嗎？其實拜月老共有3大步驟：

1. 準備2份供品

2. 誠心參拜向月老說出擇偶條件

3. 擲筊取紅線

點擊下圖即詳細拜月老步驟：

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拜月老禁忌︱1.切忌多拿紅線

拜月老只求取得紅線，但不要貪心多取，誠心祈求一條紅線就足夠，貪心重複多取，有機會出現感情糾紛。即使到不同廟宇拜月老，也不用多取紅線。

拜月老禁忌︱2.避免穿著暴露

拜月老時要避免衣著過於暴露，不要穿露肩露背、露趾涼鞋等服飾，同時建議穿顏色鮮艷的衣物，而且要避免遮蓋面部的配件，例如太陽眼鏡、帽子、口罩等，因為在拜月老時，要讓月老看清楚你的容貌。

點擊圖片即睇4個拜月老禁忌詳情：

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拜月老攻略｜香港3大月老廟推介

月老廟 地址 開放時間 特色 嗇色園黃大仙祠 香港九龍黃大仙竹園村二號 上午7時30分至下午4時30分 (逢初一、十五開放至晚上9時) 設有「月老及佳偶天成神像」，祝願天下有情人終成眷屬，並庇佑善信之人緣與善緣！每逢正月十五、西洋情人節等拜月老旺季，大眾都紛紛前往黃大仙祠參拜月老。

上環濟公廟（廣福義祠） 香港上環太平山街40號 上午9時正至下午5時正 廣福義祠擁有超過170年歷史，又被稱為「濟公廟」或「百姓廟」，廟宇主祀濟公，以及供奉和合二仙、地藏菩薩、月老等多個神靈。就連蔡卓妍、李佳芯等多位名人都曾到此求籤，因此有「星級姻緣廟」的稱號。 白沙灣金花夫人廟 新界荃灣青龍頭村白沙灣金花夫人廟 上午8時正至下午6時正 不少單身人士都會特意到來祈求姻緣，夫婦亦會到來求子，是大受歡迎的姻緣廟！廟內供奉金花娘娘、天后和觀音3大女神，而金花娘娘正是負責求子、求姻緣，每逢新年或農曆四月十七的金花娘娘誕，一眾善信都紛紛前來祈福。

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