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創科發展｜李家超︰創科產業引導基金即將推出　加強引導市場基金投資新興產業

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 24 分鐘前

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熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

特首李家超。（政府新聞網影片截圖）

特首李家超表示，新設立的100億元「創科產業引導基金」即將推出，將加強引導市場資金投資指定策略性新興和未來產業，令香港成為初創企業、研究員和投資者將大膽轉化為現實的平台。

李家超今日透過視像形式在應用科技高峰會上致辭時稱，香港致力於創新和轉型，政府一直實施具前瞻性的政策，推動香港創新發展。本屆政府推出的「新型工業加速計劃」，目的是加速推動生命健康科技及先進製造等企業研發成果產業化。

他又指，北部都會區將成為香港創新科技領域的增長引擎，而正在河套區建造的港深創新及科技園，橫跨香港與深圳的邊界，為跨境創新及科技合作創造前所未有的機會。

創新科技及工業局局長孫東。（政府新聞網圖片）

出席同一場合的創新科技及工業局局長孫東表示，創科是香港未來命脈，強調投資不僅限於融資，港府亦投資人才、基礎設施和合作夥伴關係。他說，香港正敞開大門，吸引世界頂尖人才到香港發展，同時培養本地人才，引領人工智慧、機器人、生命和健康科技、先進製造業等領域的發展。 

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