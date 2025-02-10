結業潮｜The Matcha Tokyo荃灣店結業 抹茶軟雪糕買一送一優惠
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
日本過江龍抹茶店「The Matcha Tokyo」荃灣南豐紗廠店結業，最後營業日為2月16日，而該店結業後，全港還有10間分店。為感謝顧客支持，官方宣布即日起推出買一送一優惠，即睇詳情！
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結業潮｜The Matcha Tokyo南豐紗廠店結業
The Matcha Tokyo在社交平台發文，指由於租約期滿，The Mills 南豐紗廠店將營業至2月16日，為感謝顧客支持，由即日起推出抹茶軟雪糕買一送一優惠（原價$42），各位抹茶控不要錯過！
結業潮｜2022年初攻港 曾多達11分店
The Matcha Tokyo於2018年在日本東京表參道開設首間店舖，旋即引起抹茶熱潮；其後再於新宿、澀谷宮下公園及大阪梅田開設分店。The Matcha Tokyo在2022年1月攻港，進駐銅鑼灣，該店是品牌首家海外分店，隨後亦在全港多區開店，包括中環、太古、屯門、機場等。
品牌主打提供100%有機抹茶，除了原味抹茶以外，亦備有多款抹茶飲品及甜品，包括Matcha Espresso Latte、Matcha Lemonade、Matcha Milk Jam Croffle等。
The Matcha Tokyo分店地址
|The Matcha Tokyo 中環
|地址：香港中環皇后大道中80號H Queen’s UG樓3號舖
電話：2366 1819
|The Matcha Tokyo 銅鑼灣
|地址：香港銅鑼灣勿地臣街8號地下
電話 :2686 8021
|The Matcha Tokyo 太古
|地址：香港太古太古城道18號太古城中心3樓308號舖
電話：2686 8980
|The Matcha Tokyo 數碼港
|地址：香港薄扶林數碼港道100號數碼港三座C區資訊科技大道3樓303號舖
電話：6183 1101
|The Matcha Tokyo 尖沙咀
|地址：九龍尖沙咀河內道18號K11購物藝術館B2樓B201號舖
電話：2699 2991
|The Matcha Tokyo 荃灣
|地址：新界荃灣南豐紗廠地下G01號舖
電話：2699 2038
|The Matcha Tokyo 屯門
|地址：新界屯門屯盛街1號屯門市廣場第1期1樓1133, 1135及1136號舖
電話：2775 5886
|The Matcha Tokyo 觀塘
|地址：九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期 apm 1樓 L1-9B 號舖
電話：2336 9398
|The Matcha Tokyo 九龍灣
|地址：九龍九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox L1 21 & 22號舖
電話：2336 9398
|The Matcha Tokyo 海港城
|地址：尖沙咀港威商場3樓3203-4及3204A號舖
電話：2682 6629
|The Matcha Tokyo 機場
|地址：一號客運大樓離港層（L6）
電話：5970 0280
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