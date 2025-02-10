結業潮｜The Matcha Tokyo荃灣店結業　抹茶軟雪糕買一送一優惠

▲ The Matcha Tokyo荃灣店結業，抹茶軟雪糕買一送一優惠。

日本過江龍抹茶店「The Matcha Tokyo」荃灣南豐紗廠店結業，最後營業日為2月16日，而該店結業後，全港還有10間分店。為感謝顧客支持，官方宣布即日起推出買一送一優惠，即睇詳情！

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結業潮｜The Matcha Tokyo南豐紗廠店結業

The Matcha Tokyo在社交平台發文，指由於租約期滿，The Mills 南豐紗廠店將營業至2月16日，為感謝顧客支持，由即日起推出抹茶軟雪糕買一送一優惠（原價$42），各位抹茶控不要錯過！

結業潮｜2022年初攻港 曾多達11分店

The Matcha Tokyo於2018年在日本東京表參道開設首間店舖，旋即引起抹茶熱潮；其後再於新宿、澀谷宮下公園及大阪梅田開設分店。The Matcha Tokyo在2022年1月攻港，進駐銅鑼灣，該店是品牌首家海外分店，隨後亦在全港多區開店，包括中環、太古、屯門、機場等。

品牌主打提供100%有機抹茶，除了原味抹茶以外，亦備有多款抹茶飲品及甜品，包括Matcha Espresso Latte、Matcha Lemonade、Matcha Milk Jam Croffle等。

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The Matcha Tokyo分店地址

The Matcha Tokyo 中環 地址：香港中環皇后大道中80號H Queen’s UG樓3號舖

電話：2366 1819 The Matcha Tokyo 銅鑼灣 地址：香港銅鑼灣勿地臣街8號地下

電話 :2686 8021 The Matcha Tokyo 太古 地址：香港太古太古城道18號太古城中心3樓308號舖

電話：2686 8980 The Matcha Tokyo 數碼港 地址：香港薄扶林數碼港道100號數碼港三座C區資訊科技大道3樓303號舖

電話：6183 1101 The Matcha Tokyo 尖沙咀 地址：九龍尖沙咀河內道18號K11購物藝術館B2樓B201號舖

電話：2699 2991 The Matcha Tokyo 荃灣 地址：新界荃灣南豐紗廠地下G01號舖

電話：2699 2038 The Matcha Tokyo 屯門 地址：新界屯門屯盛街1號屯門市廣場第1期1樓1133, 1135及1136號舖

電話：2775 5886 The Matcha Tokyo 觀塘 地址：九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期 apm 1樓 L1-9B 號舖

電話：2336 9398 The Matcha Tokyo 九龍灣 地址：九龍九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox L1 21 & 22號舖

電話：2336 9398 The Matcha Tokyo 海港城 地址：尖沙咀港威商場3樓3203-4及3204A號舖

電話：2682 6629 The Matcha Tokyo 機場 地址：一號客運大樓離港層（L6）

電話：5970 0280

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