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胃癌警號丨40歲女長期忽視「1警訊」 驚患胃癌3期　醫生嘆: 9成患者都有

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【胃癌/胃癌風險/幽門螺旋菌】胃癌是本港10大癌症殺手之一，有數據指2022年，胃癌新症共有1272宗。台灣有醫生便引述研究指在眾多高危因素中，有1種細菌與胃癌息息相關，約90%的胃癌患者曾感染此菌。

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Healthy Life｜體適能教練示範3組壺鈴動作　練背肌減拜拜肉 

台灣營養功能醫學專家劉博仁於Facebook發文表示過去曾有一位只有40歲的女性患者，因忽視幽門螺旋桿菌感染，最終罹患第三期胃癌。慶幸的是，女病人經過積極治療和調理，花了3年時間恢復良好。劉博仁因此呼籲大眾絕不能對幽門螺旋菌掉以輕心。

劉博仁進一步解釋指胃癌眾多成因之中，幽門螺旋桿菌感染往往被視為最重要的因素，研究顯示，約90%的胃癌患者曾感染此菌。除此之外，經常食用高鹽、醃漬、煙燻或燒烤食物，吸煙、過度飲酒，以及家族遺傳等因素，也會增加罹患胃癌的風險。

劉博仁又指預防胃癌是能從日常生活著手，建議民眾要有健康飲食，除了以上提到應該避免的食物種類，減少對胃黏膜刺激，也要避免食用不潔食物與飲水，飯前後都要勤洗手；可以戒煙，吸煙者罹患胃癌的風險較非吸煙者高出2.52倍，過度飲酒同樣會增加風險。

不僅如此，還有要定期做身體健康檢查，有長期胃痛、胃脹、消化不良、食慾不振等症狀，應及早就醫；有胃癌家族史或其他胃部疾病者，建議與醫師討論是否接受幽門螺旋桿菌檢測。 

同場加映：胃癌8大重要因素

台灣胰臟科醫生林相宏，曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大重要因素：

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同場加映：預防胃癌護胃4招

想要預防胃癌，中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生拆解以下護胃4招：

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