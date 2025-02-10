胃癌警號丨40歲女長期忽視「1警訊」 驚患胃癌3期　醫生嘆: 9成患者都有

【胃癌/胃癌風險/幽門螺旋菌】胃癌是本港10大癌症殺手之一，有數據指2022年，胃癌新症共有1272宗。台灣有醫生便引述研究指在眾多高危因素中，有1種細菌與胃癌息息相關，約90%的胃癌患者曾感染此菌。

最新影片:

台灣營養功能醫學專家劉博仁於Facebook發文表示過去曾有一位只有40歲的女性患者，因忽視幽門螺旋桿菌感染，最終罹患第三期胃癌。慶幸的是，女病人經過積極治療和調理，花了3年時間恢復良好。劉博仁因此呼籲大眾絕不能對幽門螺旋菌掉以輕心。

劉博仁進一步解釋指胃癌眾多成因之中，幽門螺旋桿菌感染往往被視為最重要的因素，研究顯示，約90%的胃癌患者曾感染此菌。除此之外，經常食用高鹽、醃漬、煙燻或燒烤食物，吸煙、過度飲酒，以及家族遺傳等因素，也會增加罹患胃癌的風險。

劉博仁又指預防胃癌是能從日常生活著手，建議民眾要有健康飲食，除了以上提到應該避免的食物種類，減少對胃黏膜刺激，也要避免食用不潔食物與飲水，飯前後都要勤洗手；可以戒煙，吸煙者罹患胃癌的風險較非吸煙者高出2.52倍，過度飲酒同樣會增加風險。

不僅如此，還有要定期做身體健康檢查，有長期胃痛、胃脹、消化不良、食慾不振等症狀，應及早就醫；有胃癌家族史或其他胃部疾病者，建議與醫師討論是否接受幽門螺旋桿菌檢測。

同場加映：胃癌8大重要因素

台灣胰臟科醫生林相宏，曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大重要因素：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映：預防胃癌護胃4招

想要預防胃癌，中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生拆解以下護胃4招：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

相關文章:

胃癌｜傾盡身家求醫盼奇蹟 37歲兩孩媽患胃癌病逝 丈夫悲痛：沒能留住她

癌症殺手︱前立法會議員邵家臻胃癌病逝終年55歲 曾切胃保命暴瘦失眠：每下呼吸都痛苦

烏冬推薦︱吃烏冬高鈉易水腫增患胃癌風險 營養師比拼16款烏冬營養價值 推薦7款低鈉烏冬

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5