  • 17°C
香港時間：2025210日 (一) 19:18

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

哈哈哈新年喜戲︱姜皓文帶姨甥孫神秘現身戲院謝票　黑哥感激餐飲商戶支持

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

《哈哈哈新年喜戲》謝票。

【姜皓文 / 殷寧 / 賀歲片】姜皓文和太太殷寧因為要應付他們合力炮製賀歲片《哈哈哈新年喜戲》的宣傳工作，所以昨日（2月9日）才有時間帶姨甥孫和家人入戲院觀賞自己的作品，且神秘現身答謝觀眾的支持。

黑哥感興奮的說：「原意是想與家人一起入戲院觀賞這部電影；但睇戲的過程中發現觀眾的反應很開心，於是完場剎那自己就站起來跟觀眾打招呼及多謝大家的支持，大家也感到驚喜；剛好太太身上又預備了一些「哈哈哈金牌」，順便派給大家拜年。所有都不是自己預期之內，但卻為自已帶來十分驚喜。」

哈哈哈新年喜戲｜姜皓文印度造型似阿拉丁燈神　宣萱最擔心自己條腰　

點擊圖片放大
+3
+2

哈哈哈新年喜戲︱姨甥孫女黐實黑哥

提到姨甥孫Honey捧場 ，早已榮升「公公」的他說：「這個姨甥孫女一直都很黐我；她聽了我唱的《哈哈哈哈新年喜戲》主題曲後，不時跟唱《興興旺旺興興旺》的歌詞 ，多次叫我帶她入戲院睇戲聽歌，又跟着劇情笑，證明這部電影老少咸宜，最後連觀眾同我合照也要影埋一份，非常搞鬼。」

雖然電影市道低迷；但黑哥慶幸有不少團體包場和商戶支持，稱：「這些商戶包括餐飲、美容，睇戲之餘又可以憑票尾獲餐飲折扣；其實對觀眾來說絕對值回票價；我當然希望吸引到香港以外的觀眾來看這部電影，吸引到大家入場睇戲之餘，間接再帶動或振興香港旅遊業，一舉多得。」

哈哈哈新年喜戲︱姜皓文唱插曲《那裏才是我的家》　黑哥錄音室錄內勾起回憶揮男兒淚

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
楊卓娜母女｜楊卓娜母女檔整湯圓迎元宵　15歲豹豹傾愛情觀：她說分手要夠快

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

賀歲片票房︱《臨時決鬥》票房榜稱冠　惟賀年電影總收入不理想較去年大跌37.1%
19:08 2025/02/03
賀歲片票房︱《臨時決鬥》票房榜稱冠　惟賀年電影總收入不理想較去年大跌37.1%
臨時決鬥︱古天樂對2025年電影市道不樂觀　直言：會縮減到頗恐怖地步
22:01 2025/01/17
臨時決鬥︱古天樂對2025年電影市道不樂觀　直言：會縮減到頗恐怖地步
男神古天樂︱古天樂化身「解圍大師」爆金句　與混血肥仔齊助問題男女解決煩惱
21:58 2025/01/21
男神古天樂︱古天樂化身「解圍大師」爆金句　與混血肥仔齊助問題男女解決煩惱

你可能感興趣

賀歲片票房︱《臨時決鬥》票房榜稱冠　惟賀年電影總收入不理想較去年大跌37.1%
19:08 2025/02/03
賀歲片票房︱《臨時決鬥》票房榜稱冠　惟賀年電影總收入不理想較去年大跌37.1%
臨時決鬥︱古天樂對2025年電影市道不樂觀　直言：會縮減到頗恐怖地步
22:01 2025/01/17
臨時決鬥︱古天樂對2025年電影市道不樂觀　直言：會縮減到頗恐怖地步
男神古天樂︱古天樂化身「解圍大師」爆金句　與混血肥仔齊助問題男女解決煩惱
21:58 2025/01/21
男神古天樂︱古天樂化身「解圍大師」爆金句　與混血肥仔齊助問題男女解決煩惱
姜皓文 殷寧 賀歲片 電影

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

日本流感｜女子遊日染流感求醫　天價住院費$2.6萬/日　為慳錢強行出院離境下場曝光
日本流感｜女子遊日染流感求醫　天價住院費$2.6萬/日　為慳錢強行出院離境下場曝光
急症室最長等候時間（02月10日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月10日 時間16:05）
徐熙媛大S去世｜大S頭七揭生前遺願好友S家悼念　小S崩潰痛哭暴瘦
徐熙媛大S去世｜大S頭七揭生前遺願好友S家悼念　小S崩潰痛哭暴瘦
機場小偷｜機場疑驚現小朋友「偷篋」　得手後轉交大人被撞破
機場小偷｜機場疑驚現小朋友「偷篋」　得手後轉交大人被撞破
大S離世︱汪小菲張蘭惡意炒作大S遭封殺發怒「斷絕母子關係」　好友吳宗憲苦勸對話曝光
大S離世︱汪小菲張蘭惡意炒作大S遭封殺發怒「斷絕母子關係」　好友吳宗憲苦勸對話曝光