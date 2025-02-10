哈哈哈新年喜戲︱姜皓文帶姨甥孫神秘現身戲院謝票　黑哥感激餐飲商戶支持

▲ 《哈哈哈新年喜戲》謝票。

【姜皓文 / 殷寧 / 賀歲片】姜皓文和太太殷寧因為要應付他們合力炮製賀歲片《哈哈哈新年喜戲》的宣傳工作，所以昨日（2月9日）才有時間帶姨甥孫和家人入戲院觀賞自己的作品，且神秘現身答謝觀眾的支持。

黑哥感興奮的說：「原意是想與家人一起入戲院觀賞這部電影；但睇戲的過程中發現觀眾的反應很開心，於是完場剎那自己就站起來跟觀眾打招呼及多謝大家的支持，大家也感到驚喜；剛好太太身上又預備了一些「哈哈哈金牌」，順便派給大家拜年。所有都不是自己預期之內，但卻為自已帶來十分驚喜。」

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哈哈哈新年喜戲︱姨甥孫女黐實黑哥

提到姨甥孫Honey捧場 ，早已榮升「公公」的他說：「這個姨甥孫女一直都很黐我；她聽了我唱的《哈哈哈哈新年喜戲》主題曲後，不時跟唱《興興旺旺興興旺》的歌詞 ，多次叫我帶她入戲院睇戲聽歌，又跟着劇情笑，證明這部電影老少咸宜，最後連觀眾同我合照也要影埋一份，非常搞鬼。」

雖然電影市道低迷；但黑哥慶幸有不少團體包場和商戶支持，稱：「這些商戶包括餐飲、美容，睇戲之餘又可以憑票尾獲餐飲折扣；其實對觀眾來說絕對值回票價；我當然希望吸引到香港以外的觀眾來看這部電影，吸引到大家入場睇戲之餘，間接再帶動或振興香港旅遊業，一舉多得。」

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