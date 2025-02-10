  • 17°C
香港時間：2025210日 (一) 21:33

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消費投訴｜消委會去年接逾4萬宗投訴按年升兩成　商舖結業投訴按年激增14倍

社會

發布時間： 5 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

消委會去年接獲的整體投訴數字破4萬宗。（資料圖片）

消委會今日（10日）發布年結，指去年接獲的整體投訴數字破4萬宗，共錄得40,839宗投訴，連續第3年上升，較2023年增加20%，當中涉及食肆及娛樂的投訴連續3年居榜首，其次是有關健身中心的投訴。若按性質分類投訴，以商舖結業佔最多，達6,567宗，並按年急升14倍。

涉及食肆及娛樂的投訴全年相關投訴達5,810宗，較2023年的3,913宗大幅上升48%，涉及金額逾1,520萬元，當中約25%為2月球星美斯缺陣表演賽相關投訴，令體育賽事相關投訴在此類別中佔最多，達1,559宗，升35倍；其次為食肆，較前年上升17%； 有關外賣送餐平台的投訴則上升 8%。美斯事件佔較高比例，投訴性質亦以營商手法佔最多，升188%）。

點擊圖片放大
+6
+5
童學園
校長專訪｜信任孩子能力推動自學精神　何壽南小學「三樂」計劃讓小朋友愛上返學

食肆娛樂投訴年增11%　服務質素為主

撇除美斯事件及舒適堡結業兩宗個別事件，涉及食肆及娛樂的投訴仍然居榜首，全年有4,335宗，較2023年升11%，總額逾466萬元，而涉及服務質素的投訴佔最多，有1,223宗，升79%，其次是價格／收費爭議，有921 宗，升31%。

健身中心投訴方面，舒適堡去年9月突然全線結業，消委會共接獲5,619宗投訴，當中79%涉及健身合約，令有關健身中心的投訴由前年10大不入躍升至去年的第2位，大幅增加逾8倍，涉及金額近1.49億元。投訴主要涉及結業，大幅飆升101倍，其次為更改／終止合約，有關營商手法的投訴則下跌20%，情況較前年的升77%有所改善。

舒適堡2024年結業（資料圖片）

消委會去年共錄得40,839宗投訴，撇除主要營運據點並非在港的內地網上購物平台相關投訴後，消委會去年共接獲37,590宗投訴，當中14%與服務質素相關，較前年大幅增加34%，涉及金額近1.2億元。當中以涉及食肆及娛樂服務的最多，按年大增79%至1,223宗。不少投訴個案均與酒樓食肆、快餐店及外賣平台的服務有關，分別有488宗、250宗及185宗。

另外，消委會去年共接獲3,321宗來自旅客的投訴，當中亦以涉及食肆及娛樂服務的最多，共817宗，按年升13%，其中305宗涉及美斯事件。

消委會指，本港飲食業近年人手極為短缺，業界估計長期欠缺3萬至4萬名從業員，難以維持應有的服務水平，大大影響了本地消費者或訪港旅客的餐飲體驗。去年底更恢復深圳居民來港「一簽多行」，定必吸引更多旅客訪港，各行各業都必須好好把握機遇，提升服務質素，例如善用科技協助解決人手不足的問題，加強前線員工的培訓，才能吸引旅客及市民留港消費。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【美斯甩底】消委會接629宗投訴　共涉約415萬元
12:02 2024/02/07
【美斯甩底】消委會接629宗投訴　共涉約415萬元
【美斯失場】消委會接獲逾1,300宗相關投訴　料買「黃牛」球迷難獲退款
21:14 2024/02/13
【美斯失場】消委會接獲逾1,300宗相關投訴　料買「黃牛」球迷難獲退款
舒適堡結業｜消委會冀新投資者盡快交代細節　將密切監察事態發展
18:13 2024/10/04
舒適堡結業｜消委會冀新投資者盡快交代細節　將密切監察事態發展
舒適堡結業｜消委會至今接獲5,344宗投訴　涉款逾1.9億元
18:26 2024/10/04
舒適堡結業｜消委會至今接獲5,344宗投訴　涉款逾1.9億元
舒適堡結業｜消委會：理解perFIT為免費使用期設限　籲多服務未使用苦主與商戶商討
17:03 2024/10/15
舒適堡結業｜消委會：理解perFIT為免費使用期設限　籲多服務未使用苦主與商戶商討
消委會｜龍年十大消費新聞出爐　舒適堡結業登首位
16:00 2025/02/05
消委會｜龍年十大消費新聞出爐　舒適堡結業登首位

你可能感興趣

【美斯甩底】消委會接629宗投訴　共涉約415萬元
12:02 2024/02/07
【美斯甩底】消委會接629宗投訴　共涉約415萬元
【美斯失場】消委會接獲逾1,300宗相關投訴　料買「黃牛」球迷難獲退款
21:14 2024/02/13
【美斯失場】消委會接獲逾1,300宗相關投訴　料買「黃牛」球迷難獲退款
舒適堡結業｜消委會冀新投資者盡快交代細節　將密切監察事態發展
18:13 2024/10/04
舒適堡結業｜消委會冀新投資者盡快交代細節　將密切監察事態發展
消委會 結業 健身 餐飲 網上購物 深圳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

日本流感｜女子遊日染流感求醫　天價住院費$2.6萬/日　為慳錢強行出院離境下場曝光
日本流感｜女子遊日染流感求醫　天價住院費$2.6萬/日　為慳錢強行出院離境下場曝光
急症室最長等候時間（02月10日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月10日 時間16:05）
徐熙媛大S去世｜大S頭七揭生前遺願好友S家悼念　小S崩潰痛哭暴瘦
徐熙媛大S去世｜大S頭七揭生前遺願好友S家悼念　小S崩潰痛哭暴瘦
機場小偷｜機場疑驚現小朋友「偷篋」　得手後轉交大人被撞破
機場小偷｜機場疑驚現小朋友「偷篋」　得手後轉交大人被撞破
大S離世︱汪小菲張蘭惡意炒作大S遭封殺發怒「斷絕母子關係」　好友吳宗憲苦勸對話曝光
大S離世︱汪小菲張蘭惡意炒作大S遭封殺發怒「斷絕母子關係」　好友吳宗憲苦勸對話曝光