消費投訴｜消委會去年接逾4萬宗投訴按年升兩成　商舖結業投訴按年激增14倍

▲ 消委會去年接獲的整體投訴數字破4萬宗。（資料圖片）

消委會今日（10日）發布年結，指去年接獲的整體投訴數字破4萬宗，共錄得40,839宗投訴，連續第3年上升，較2023年增加20%，當中涉及食肆及娛樂的投訴連續3年居榜首，其次是有關健身中心的投訴。若按性質分類投訴，以商舖結業佔最多，達6,567宗，並按年急升14倍。

涉及食肆及娛樂的投訴全年相關投訴達5,810宗，較2023年的3,913宗大幅上升48%，涉及金額逾1,520萬元，當中約25%為2月球星美斯缺陣表演賽相關投訴，令體育賽事相關投訴在此類別中佔最多，達1,559宗，升35倍；其次為食肆，較前年上升17%； 有關外賣送餐平台的投訴則上升 8%。美斯事件佔較高比例，投訴性質亦以營商手法佔最多，升188%）。

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食肆娛樂投訴年增11% 服務質素為主

撇除美斯事件及舒適堡結業兩宗個別事件，涉及食肆及娛樂的投訴仍然居榜首，全年有4,335宗，較2023年升11%，總額逾466萬元，而涉及服務質素的投訴佔最多，有1,223宗，升79%，其次是價格／收費爭議，有921 宗，升31%。

健身中心投訴方面，舒適堡去年9月突然全線結業，消委會共接獲5,619宗投訴，當中79%涉及健身合約，令有關健身中心的投訴由前年10大不入躍升至去年的第2位，大幅增加逾8倍，涉及金額近1.49億元。投訴主要涉及結業，大幅飆升101倍，其次為更改／終止合約，有關營商手法的投訴則下跌20%，情況較前年的升77%有所改善。

▲ 舒適堡2024年結業（資料圖片）

消委會去年共錄得40,839宗投訴，撇除主要營運據點並非在港的內地網上購物平台相關投訴後，消委會去年共接獲37,590宗投訴，當中14%與服務質素相關，較前年大幅增加34%，涉及金額近1.2億元。當中以涉及食肆及娛樂服務的最多，按年大增79%至1,223宗。不少投訴個案均與酒樓食肆、快餐店及外賣平台的服務有關，分別有488宗、250宗及185宗。

另外，消委會去年共接獲3,321宗來自旅客的投訴，當中亦以涉及食肆及娛樂服務的最多，共817宗，按年升13%，其中305宗涉及美斯事件。

消委會指，本港飲食業近年人手極為短缺，業界估計長期欠缺3萬至4萬名從業員，難以維持應有的服務水平，大大影響了本地消費者或訪港旅客的餐飲體驗。去年底更恢復深圳居民來港「一簽多行」，定必吸引更多旅客訪港，各行各業都必須好好把握機遇，提升服務質素，例如善用科技協助解決人手不足的問題，加強前線員工的培訓，才能吸引旅客及市民留港消費。

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