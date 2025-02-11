網絡安全｜Google Play「強化防詐騙安全防護」在港推出不到一個月　堵截26萬次高風險安裝嘗試

在全球擁有數十億用戶的Android系統，以及數百萬個實用的應用程式的Google Play商店，吸引了不少犯罪分子的目光。網絡黑客正不斷調整他們的技倆，來對用家進行詐騙。為了應對日新月異的網絡安全威脅，Google近年亦先後推行各種新方式，以保障社群並打擊惡意行為，確保用戶能安心使用Google Play商店上的應用程式，開發者亦能安心建立及發展業務。

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去年，Google在網絡安全上的投資涵蓋多個範疇，包括應用AI偵測網絡安全威脅、強化私隱政策、推出更強大的開發者工具、與業界一同建立新的網絡安全聯盟等。同時，也在香港開始試行Google Play Protect 「強化防詐騙安全防護」功能。該功能旨在讓用戶從網路側載來源（如網頁瀏覽器、即時通訊應用程式或檔案管理程式）安裝應用程式時，進行分析。若發現該應用程式可能會使用到常被濫用於金融詐騙的敏感權限，功能會自動阻止其安裝。

Google 香港銷售及營運總經理余名德解釋，由於留意到香港的金融詐騙案件與日俱增，因此一直致力與生態系統中的不同夥伴合作，讓用戶在任何裝置上使用應用程式還是網站，均能受到更好且全面的網絡安全防護。而該功能在試行期間已初見成效，目前在本港全面推出不到一個月，已在本地保護7.7萬部裝置，堵截26萬次高風險安裝嘗試，當中涉及過萬個不同的應用程式。

據悉，不論該應用程式的下載來源及相關來源的保安程度，Google Play Protect會自動為具 Google Play服務的Android 裝置上的所有應用程式進行安全掃描。這項預設啟用的內建保護機制，能有效抵禦惡意及不必要的應用程式。它亦會對新應用程式進行實時代碼級掃描，以對抗新興和隱藏的威脅，例如多形態惡意應用程式 （polymorphic malware）。

▲ Google香港銷售及營運總經理余名德（資料圖片）

同時也正加強防騙教育宣傳，助大眾提升防範網絡陷阱的能力。「舉例指，我們不單與滙豐銀行合作開發並實施 AI 解決方案以識別可疑金融活動，最近亦就其以教育學院為主題的防騙展覽積極協作，向公眾分享日常實用的防騙技巧。」

該企也趁著「國際互聯網安全日」（Safer Internet Day），提出多項防詐騙貼士：

1/ 識別電郵詐騙的貼士

審慎處理來自陌生人的電郵

遇到緊急要求時要三思

點撃連結前先懸停檢查

無需理會並非由你本人要求的密碼重設

2/ 識別電話和短訊詐騙的貼士

多問問題詳加確認

切勿點撃透過短訊傳送的連結

切勿與他人分享臨時憑證

避開來電者的緊急要求

注意內置保護功能的警示

3/在網絡搜尋時避免詐騙的貼士

如有懷疑，應進一步查證廣告和廣告商

點撃陌生連結前先檢查網址

了解網頁、商店或公司的資料

查看官方資源，留意異常的版面格式

如果你是公司代表，可直接在搜尋器的資訊欄上提供客戶支援資料

4/懷疑受騙後的應對步驟

變更密碼

聯絡銀行和已連結的帳戶

加強安全防範

舉報詐騙罪行

此外，Google也提到Google Play 去年為政府機構開發者推出了一款徽章（見下圖），以助全球用戶更易識別政府官方應用程式。最近亦新增另一款徽章，幫助用戶發掘採取了額外網絡安全措施的 VPN 應用程式。符合 Play 安全規範並通過額外的獨立「行動應用程式安全性評估」（Mobile Application Security Assessment，MASA）的開發者，可於 Play 商店中展示相關專用徽章，彰顯其對資訊安全的重視和實踐。

另外，記者日前也親身試玩Samsung Galaxy S25系列，到底佢既AI功能有幾厲害？立刻去片！

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