  • 16°C
香港時間：2025211日 (二) 08:50

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網絡安全｜Google Play「強化防詐騙安全防護」在港推出不到一個月　堵截26萬次高風險安裝嘗試

社會

撰文： 曾曉汶

發布時間： 49 分鐘前

分享：

分享：

熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

在全球擁有數十億用戶的Android系統，以及數百萬個實用的應用程式的Google Play商店，吸引了不少犯罪分子的目光。網絡黑客正不斷調整他們的技倆，來對用家進行詐騙。為了應對日新月異的網絡安全威脅，Google近年亦先後推行各種新方式，以保障社群並打擊惡意行為，確保用戶能安心使用Google Play商店上的應用程式，開發者亦能安心建立及發展業務。

網絡安全｜網絡釣魚事故創五年新高　HKCERT籲注意AI生成內容被騎劫

網絡安全｜企業留意雲端數據庫易受攻擊　黑客愛用弱憑證存取敏感資料

去年，Google在網絡安全上的投資涵蓋多個範疇，包括應用AI偵測網絡安全威脅、強化私隱政策、推出更強大的開發者工具、與業界一同建立新的網絡安全聯盟等。同時，也在香港開始試行Google Play Protect 「強化防詐騙安全防護」功能。該功能旨在讓用戶從網路側載來源（如網頁瀏覽器、即時通訊應用程式或檔案管理程式）安裝應用程式時，進行分析。若發現該應用程式可能會使用到常被濫用於金融詐騙的敏感權限，功能會自動阻止其安裝。

Google 香港銷售及營運總經理余名德解釋，由於留意到香港的金融詐騙案件與日俱增，因此一直致力與生態系統中的不同夥伴合作，讓用戶在任何裝置上使用應用程式還是網站，均能受到更好且全面的網絡安全防護。而該功能在試行期間已初見成效，目前在本港全面推出不到一個月，已在本地保護7.7萬部裝置，堵截26萬次高風險安裝嘗試，當中涉及過萬個不同的應用程式。

據悉，不論該應用程式的下載來源及相關來源的保安程度，Google Play Protect會自動為具 Google Play服務的Android 裝置上的所有應用程式進行安全掃描。這項預設啟用的內建保護機制，能有效抵禦惡意及不必要的應用程式。它亦會對新應用程式進行實時代碼級掃描，以對抗新興和隱藏的威脅，例如多形態惡意應用程式 （polymorphic malware）。

Google香港銷售及營運總經理余名德（資料圖片）

同時也正加強防騙教育宣傳，助大眾提升防範網絡陷阱的能力。「舉例指，我們不單與滙豐銀行合作開發並實施 AI 解決方案以識別可疑金融活動，最近亦就其以教育學院為主題的防騙展覽積極協作，向公眾分享日常實用的防騙技巧。」

該企也趁著「國際互聯網安全日」（Safer Internet Day），提出多項防詐騙貼士：

1/ 識別電郵詐騙的貼士

  • 審慎處理來自陌生人的電郵
  • 遇到緊急要求時要三思
  • 點撃連結前先懸停檢查
  • 無需理會並非由你本人要求的密碼重設

2/ 識別電話和短訊詐騙的貼士 

  • 多問問題詳加確認
  • 切勿點撃透過短訊傳送的連結
  • 切勿與他人分享臨時憑證
  • 避開來電者的緊急要求
  • 注意內置保護功能的警示

3/在網絡搜尋時避免詐騙的貼士

  • 如有懷疑，應進一步查證廣告和廣告商
  • 點撃陌生連結前先檢查網址
  • 了解網頁、商店或公司的資料
  • 查看官方資源，留意異常的版面格式
  • 如果你是公司代表，可直接在搜尋器的資訊欄上提供客戶支援資料

4/懷疑受騙後的應對步驟

  • 變更密碼
  • 聯絡銀行和已連結的帳戶
  • 加強安全防範
  • 舉報詐騙罪行

此外，Google也提到Google Play 去年為政府機構開發者推出了一款徽章（見下圖），以助全球用戶更易識別政府官方應用程式。最近亦新增另一款徽章，幫助用戶發掘採取了額外網絡安全措施的 VPN 應用程式。符合 Play 安全規範並通過額外的獨立「行動應用程式安全性評估」（Mobile Application Security Assessment，MASA）的開發者，可於 Play 商店中展示相關專用徽章，彰顯其對資訊安全的重視和實踐。

另外，記者日前也親身試玩Samsung Galaxy S25系列，到底佢既AI功能有幾厲害？立刻去片！

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列添AI清影片雜聲功能　上手試玩點樣變清唱！

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列New Brief全新功能　早晚各為用戶提供個人化提醒及總結

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列預設AI圖像生成工具　文字一秒生成不同風格影像

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列通話助手增設轉錄通話功能　通話後即可生成對話文字及摘要

更詳盡報導可參考：三星新機｜演唱會神器再升級　Samsung Galaxy S25系列添音訊AI消除器（多圖+有片） 以及 上手試玩｜實測Samsung Galaxy S25 Ultra日夜攝力　效果繼續保持水準？（多圖）

相關文章

網絡安全｜網絡攻擊手法日益精密　哪個惡意軟件最積極危害香港？
10:00 2025/02/01
網絡安全｜網絡攻擊手法日益精密　哪個惡意軟件最積極危害香港？
網絡安全｜2024年成歷史上勒索軟件攻擊最為頻繁一年　機構：教育/研究行業仍是香港首要攻擊目標
11:18 2025/01/31
網絡安全｜2024年成歷史上勒索軟件攻擊最為頻繁一年　機構：教育/研究行業仍是香港首要攻擊目標
新年展望｜全球「區域化」港創科有何機遇　專家分析：可助力本地企業接軌世界
11:00 2025/01/30
新年展望｜全球「區域化」港創科有何機遇　專家分析：可助力本地企業接軌世界

你可能感興趣

網絡安全｜網絡攻擊手法日益精密　哪個惡意軟件最積極危害香港？
10:00 2025/02/01
網絡安全｜網絡攻擊手法日益精密　哪個惡意軟件最積極危害香港？
網絡安全｜2024年成歷史上勒索軟件攻擊最為頻繁一年　機構：教育/研究行業仍是香港首要攻擊目標
11:18 2025/01/31
網絡安全｜2024年成歷史上勒索軟件攻擊最為頻繁一年　機構：教育/研究行業仍是香港首要攻擊目標
新年展望｜全球「區域化」港創科有何機遇　專家分析：可助力本地企業接軌世界
11:00 2025/01/30
新年展望｜全球「區域化」港創科有何機遇　專家分析：可助力本地企業接軌世界
網絡保安 人工智能 手機Apps 移動裝置 科技產品 罪行 廣告 Google 銷售 廣告

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

2025預言｜大S去世前蘇民峰曾預言日本有危機　東北這3地多災難仲有呢度係病位！
2025預言｜大S去世前蘇民峰曾預言日本有危機　東北這3地多災難仲有呢度係病位！
日本流感｜女子遊日染流感求醫　天價住院費$2.6萬/日　為慳錢強行出院離境下場曝光
日本流感｜女子遊日染流感求醫　天價住院費$2.6萬/日　為慳錢強行出院離境下場曝光
徐熙媛大S去世｜大S頭七揭生前遺願好友S家悼念　小S崩潰痛哭暴瘦
徐熙媛大S去世｜大S頭七揭生前遺願好友S家悼念　小S崩潰痛哭暴瘦
胃癌警號丨40歲女長期忽視「1警訊」 驚患胃癌3期　醫生嘆: 9成患者都有
胃癌警號丨40歲女長期忽視「1警訊」 驚患胃癌3期　醫生嘆: 9成患者都有
急症室最長等候時間（02月11日 時間04:05）
急症室最長等候時間（02月11日 時間04:05）