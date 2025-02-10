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大S徐熙媛去世｜傳大S具俊曄未簽婚前協議　直接影響遺產金額分配

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 38 分鐘前

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傳大S具俊曄未簽婚前協議，直接影響遺產金額分配。

【大S / 徐熙媛 / 具俊曄 / 汪小菲 / 遺產】大S徐熙媛猝逝，家屬悲痛之餘，仍須面臨現實問題，即遺產分配，單計房產，大S留下「台北信義」及「國家藝術館」2間豪宅，價值超過6億元新台幣，約1.42億港元。

曾傳大S與具俊曄婚前簽下財產分別協議，但據台媒報到，兩人並未簽婚前協議書，這將直接影響遺產金額分配。

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大S徐熙媛去世｜子女監護權轉到前夫

據指，依照台灣《民法》規定，大S去世後，一對子女的監護權會轉移到前夫汪小菲。

至於大S遺產分配，扣除夫妻剩餘財產差額後，由配偶具俊曄及一對子女各分三分之一，但汪小菲若成為子女監護人，未來遺產分配恐有爭議。此外，大S與汪小菲的官司，則由繼承人承受訴訟。

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大S徐熙媛去世｜傳大S夫婦未簽婚前協議

據台媒指出，大S與具俊曄婚前曾簽財產分別協議，將「國家藝術館」豪宅轉移到S媽名下，但疑因未到法院辦理公證，協議無效，具俊曄仍能繼承兩人婚後財產差額的一半。另有台媒求證，大S夫婦複合時，雙方沒有討論金錢，因此並未簽婚前協議。

此外，大S妹妹小S徐熙娣的夫家均為專業人士，其中奶奶是律師，小姑是美國法學博士，持有加州執業律師資格，關於大S遺產、官司問題，小S方面不是外行人。

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