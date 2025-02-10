恩愛夫妻｜李琳琳自認「不合格太太」對丈夫歉疚　姜大衛冧爆跟妻約定：下世都要一齊

▲ 姜大衛（John）跟李琳琳相守相愛半世紀。（取自instagram）

【夫妻關係/姜大衛/李琳琳】資深演員姜大衛（John哥）跟李琳琳結婚半世紀，這對娛圈模範夫妻一直恩愛如昔，早前姜氏夫婦接受港台節目《舊日的足跡》訪問，分享相愛50年的點滴，期間姜大衛出言冧妻，70多歲的他依然浪漫。

姜大衛跟李琳琳於節目中打情罵俏，John哥指琳琳姐只是個普通的太太，因他們都是普通人。琳琳姐卻反駁指自己做得不夠好，心中似乎有點自責。

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恩愛夫妻｜李琳琳：要向子女說對不起

琳琳姐姐說：「你說錯了，我是一個不合格的太太，我懶，又不懂做家務。我也要向子女說句對不起，因為他們的媽媽是個執着的人。大女依蘭很乖，過時過節必會好好安排。」

當中琳琳姐特別提到對John哥感到歉疚：「我要多謝他的包容，即使不高興也很快便會忘記，不像我那樣計較。」John哥則笑說：「你現在也沒有那麼計較。我們應該感恩，大家終於成功互相忍讓了。」

▲ 姜大衛（John）跟李琳琳相守相愛半世紀。（取自instagram）

恩愛夫妻｜姜大衛：第二世要再一齊

結婚50年的老夫老妻，被問及情人節如何慶祝？John哥即說：

兩夫妻經過不同階段，有激情、愛情、感情，現時是互相需要對方、不能沒有對方的時候。我們淡淡地、自然而然一直走來，不強求也不會放棄。我在想我們會否有另一個50年。

琳琳姐此時即笑說：「不要太長命，第二世吧！不過第二世你會揀第二個！」John哥隨即作出浪漫的約定：「第二世我要做你，報仇咁報，但大家都要一齊。」

John哥跟琳琳姐育有3名子女，問到會否著緊孻仔的婚姻，琳琳姐說：「不心急，我認為男孩子要有能力養家才好談婚論嫁，不需要大富大貴，但最重要有經濟基礎。」

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恩愛夫妻｜因個性執著鬧分手

另外，憑同志電影《從今以後》入圍「第18屆亞洲電影大奬」最佳女配角提名的琳琳姐，也是從影以來首次獲電影奬項提名，結果將於下月揭盅。

不過，琳琳姐坦言對獲獎沒有信心。「我經常看電影，看到很多演員的演出十分自然，很投入角色。我在這部戲的出場時間不是太長，能夠獲提名已經是我的得著。在我62年的演藝生涯中總算得到一些認同，我很開心。」反而John哥對太太的演出表示百分百支持，更笑稱看過電影後，也懷疑太太是同性戀。

▲ 李琳琳曾接受TOPick訪問談及夫妻關係。（經濟日報）

琳琳姐曾於專訪裡憶述因性格執著，當年因小事跟John哥鬧分手，二人短暫分開一年，某次於街頭重遇再度聯繫上，二人舊情復熾，最終於1974年5月奉女成婚。

學John哥所言，現在的他已不再計較，琳琳姐說：「我們在分開的過程中，我也作出檢討，我的硬頸、執着其實沒有益處。」

2011年琳琳姐患上大腸癌，為照顧愛妻，John哥全面停工，直至琳琳姐康復過後才重回幕前，琳琳姐憶述獲丈夫照顧得無微不至，當時她要吊化療針藥，不時感覺疲累兼沒有胃口，John哥為她東奔西走，買她愛吃的有助改善胃口。

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