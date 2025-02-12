英勇救人｜8歲女遭巨浪捲走  白衣男子多次衝入大海成功救人  驚揭猛料身份

【遇溺／海浪／救人／女童】超驚險！海南一名8歲女童上月於海邊玩樂時突巨浪捲入大海，，驚險時刻沙灘上一名白衣男子無懼風浪，多次衝入大海救人，聯合其他人成功救回女童一命，現場響起一片歡呼掌聲。男子事後獲該市表彰，猛料身份隨即曝光。

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綜合內媒及《極目新聞》報道，該名女童於上月30日，在海南省萬寧市海天一色景點附近海灘玩耍時，遭巨浪捲入海中，隨著海浪來回漂盪，其母多次嘗試救援仍被衝回岸邊。根據網傳影片顯示，當時海浪極為洶湧，女童隨著大浪浮載浮沉。其中一名白衣長髮男子先將母親救回岸邊，之後又衝入海中尋找女童。

期間白衣男子與兩人上前幫忙的熱心男子屢次被海浪擊倒、推回岸邊，但仍未有放棄衝入大海救人，最終成功抓住了被海水推回岸邊的女童，與另外兩名熱心男子合力將其拉回岸邊，現場亦響起熱烈掌聲。

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英勇救人｜現場畫面極驚冒 女童母親感激男子相救

女童母親則事後憶述指，女兒當時與同行小孩在海邊玩沙，雖然沙灘有設置禁止下水的警示牌，但她認為孩子們玩沙地方離海水較遠、應該安全，未料海浪卻突然變得兇猛，瞬間將女兒捲入海中。她坦言自己當時多番救援未果，已心生絕望，是該名白衣男子將她拉回岸邊、又救回了女兒，感激表示：「如果沒有他，我真的不知道會發生什麼事。」

現場拍攝男子唐先生接受記者訪問時，形容當時情況極為驚險，見白衣男子因海浪太大一直無法成功下水，大家在海邊都看得「渾身冒汗」，而女童被救後意識清醒，現場多人連同白衣男子一直幫忙拍打女童背部，讓她吐出海水。

英勇救人｜獲該市表彰兼現金獎勵 猛料身份曝光

據了解，白衣男子林先生來自廣東揭陽，是一名獨立攝影師，同時也是一名退伍軍人。當日正在岸邊拍攝，聽到有人叫喊回頭驚見女童被捲入大海，因此衝入海浪救人。他坦言當時在岸邊看時，覺得浪不算特別大，但下水後就發現浪比想像中更猛烈，他更多次被沖倒，雖然也感到害怕，但認為救人是軍人的責任，因此顧不上多想，只想盡快把人救上岸。

萬寧市相關部門於2月1日在三亞為林先生頒發「見義勇為積極分子」稱號，並獎勵約2萬元人民幣（約21,322港元），以表彰其英勇事蹟。萬寧市委會法委常務副書記歐安德大讚林先生：「無懼危險，英勇救人的行為充滿正能量，值得社會推崇。」面對大眾讚譽，林先生則認為自己作為一名退伍軍人，這些都是他應該做的，以後再遇到類似情況仍然會義無反顧地去幫助他人。

英勇救人｜6步遇溺急救方法

據本港仁安醫院資料顯示，遇溺時呼吸道受阻可致呼吸困難，甚至停止。當身體組織缺氧時，腦部及心臟也會相繼受影響，最後引致呼吸及心臟停止，如不及時急救，腦細胞將遭受無法治癒的損壞，嚴重可導致死亡。以下為對遇溺者的急救方法：

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資料來源：極目新聞

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