  • 19°C
香港時間：2025211日 (二) 13:21

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網絡監管｜Instagram「青少年帳號」擴展至香港　將對聯絡人和瀏覽內容設限

社會

撰文： 曾曉汶

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

Meta今（11日）宣布，正式在亞太地區包括香港推出Instagram青少年帳戶，以確保青少年在家長指導下更安全地使用。青少年帳戶備有多項監護功能，並將對聯絡人和瀏覽內容作出限制。系統將自動為青少年用戶切換至青少年帳戶，16歲以下用戶需經家長同意才能更改保護設定。

網絡安全｜Google Play Protect 「強化防詐騙安全防護」在港推出不到一個月　堵截26萬次高風險安裝嘗試

三星新機｜Samsung Galaxy S25系列情人節香港上市　售價$5,898起

Instagram總監Adam Mosseri表示，社群媒體是現時年輕人最愛用作與朋友聯繫和探索興趣的平台，亦變得更容易接觸到不安全或不適當內容。爲此，Meta最新就在亞太地區推出Instagram青少年帳戶，為求讓家長對青少年的網絡安全更感安心。

Instagram總監Adam Mosseri（簡介會截圖）

青少年帳戶將具備監護功能，用作解決家長最擔心的問題，例如青少年在網絡上的接觸對象、瀏覽內容和使用時間。16歲以下的青少年需得到家長同意才能更改任何設定，其中包括：

  • 不公開帳戶：青少年需接受新的追蹤者，而遭拒絕的追蹤者將無法查看青少年的帳戶內容或與其互動。這適用於所有16歲以下的青少年（包括現有和新註冊的 Instagram 帳戶），以及註冊時未滿18歲的青少年。
  • 訊息限制：系統將採用最嚴格的訊息設定，青少年僅能接收來自已追蹤對象或先前曾建立聯繫之帳戶的訊息。
  • 敏感內容審查：系統將自動啟用最嚴格的敏感內容過濾，避免青少年在「探索」和「Reels」上接觸敏感內容（例如暴力或醫美相關內容）。
  • 互動限制：只有青少年所追蹤的用戶才能標注或提及他們。系統也會自動啓用最高強度的反霸凌功能「隱藏字詞」，過濾青少年留言和私訊請求中的冒犯性字詞和用語。
  • 使用時間提示：青少年每日使用Instagram 60分鐘後，系統將發出休息提示。
  • 睡眠模式：睡眠模式將在每日晚上10時至次日早上7時自動開啓。在睡眠模式期間，系統會關閉 Instagram 通知並開啟自動回覆訊息功能。

Meta最新就在亞太地區推出Instagram青少年帳戶，為求讓家長對青少年的網絡安全更感安心。（IG提供圖片）

若16歲以下青少年想在 Instagram 使用保護性較低的設定，必須先啟用家長監護功能並得到父母同意。家長若想監督16歲以上子女在Instagram上的使用情況，只需開啟家長監護功能，即可審核並批准所有設定更改。啟用家長監護後，家長可核准、拒絕所有設定更改，甚至授權青少年自行管理設定。Meta亦將陸續推出讓家長直接調整設定的功能。

家長監護功能已更新，包括：了解子女的聊天對象設定、每日使用時間上限、及設定特定時段的使用限制。（Instagram資料圖片）

青少年帳戶已自動啟用監護功能，但如果家長希望更深入參與子女的網絡生活，亦可了解子女的聊天對象，如查看他們在過去七天內的互動對象、設定每日使用時間上限、及設定特定時段的使用限制。

內容制定嚴格規範　避免推薦潛在敏感內容

Meta亦表示，由於青少年可能謊報年齡，例如當他們在建立新帳戶時使用成人出生日期，所以該企將會從多方面進行年齡驗證。Mosseri表示，會根據各地法規，要求當地用戶提供證明，「但畢竟有部分地方對於私隱法規較嚴謹，所以未必會要求臉部辨識。」但他強調，Instagram會盡力去做驗證，確保青少年瀏覽適齡內容。

Meta亦明白家長擔心孩子接觸到網絡上的不當內容，因此將針對青少年在應用程式中瀏覽的內容制定嚴格的規範，將會移除違反規定的內容，並避免推薦潛在敏感內容，例如性暗示內容或與自殺、自殘相關的內容。在Instagram青少年帳戶，系統將自動啟用最嚴格的敏感內容監控設定，大幅降低青少年接觸到敏感內容的機率。在許多情況下，即使是追蹤對象分享的敏感內容，系統也會將其完全隱藏。

本周起，所有新註冊Instagram的青少年帳戶將自動啟用青少年帳戶保護功能。Meta也會通知現有青少年用戶有關變更，並在未來幾個月內切換至青少年帳戶。Meta表示，此項更新預計將影響數百萬青少年用戶的Instagram使用體驗。

另外，記者日前也親身試玩Samsung Galaxy S25系列，到底佢既AI功能有幾厲害？立刻去片！

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列添AI清影片雜聲功能　上手試玩點樣變清唱！

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列New Brief全新功能　早晚各為用戶提供個人化提醒及總結

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列預設AI圖像生成工具　文字一秒生成不同風格影像

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列通話助手增設轉錄通話功能　通話後即可生成對話文字及摘要

更詳盡報導可參考：三星新機｜演唱會神器再升級　Samsung Galaxy S25系列添音訊AI消除器（多圖+有片） 以及 上手試玩｜實測Samsung Galaxy S25 Ultra日夜攝力　效果繼續保持水準？（多圖）

相關文章

AI監管｜Meta發布「前沿AI框架」政策　稱將暫停開發其認為風險過高的AI系統
11:43 2025/02/04
AI監管｜Meta發布「前沿AI框架」政策　稱將暫停開發其認為風險過高的AI系統
Threads淪陷｜社交媒體最後一片淨土快保不住　Threads展開廣告測試
10:07 2025/01/27
Threads淪陷｜社交媒體最後一片淨土快保不住　Threads展開廣告測試
特朗普上任｜Meta、亞馬遜等科企　淘汰多元、平等與共融DEI政策
12:02 2025/01/13
特朗普上任｜Meta、亞馬遜等科企　淘汰多元、平等與共融DEI政策

你可能感興趣

AI監管｜Meta發布「前沿AI框架」政策　稱將暫停開發其認為風險過高的AI系統
11:43 2025/02/04
AI監管｜Meta發布「前沿AI框架」政策　稱將暫停開發其認為風險過高的AI系統
Threads淪陷｜社交媒體最後一片淨土快保不住　Threads展開廣告測試
10:07 2025/01/27
Threads淪陷｜社交媒體最後一片淨土快保不住　Threads展開廣告測試
特朗普上任｜Meta、亞馬遜等科企　淘汰多元、平等與共融DEI政策
12:02 2025/01/13
特朗普上任｜Meta、亞馬遜等科企　淘汰多元、平等與共融DEI政策
Meta 家庭教育 爸媽心聲 兒童健康 手機Apps 網絡熱話 科技產品 中小學教育 社交平台 網絡保安

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

2025預言｜大S去世前蘇民峰曾預言日本有危機　東北這3地多災難仲有呢度係病位！
2025預言｜大S去世前蘇民峰曾預言日本有危機　東北這3地多災難仲有呢度係病位！
胃癌警號丨40歲女長期忽視「1警訊」 驚患胃癌3期　醫生嘆: 9成患者都有
胃癌警號丨40歲女長期忽視「1警訊」 驚患胃癌3期　醫生嘆: 9成患者都有
直腸癌｜54歲彭皓鋒患3期直腸癌　近況曝光樂觀抗癌電療　憂終生用便袋拒切肛門【附腸癌7大症狀】
直腸癌｜54歲彭皓鋒患3期直腸癌　近況曝光樂觀抗癌電療　憂終生用便袋拒切肛門【附腸癌7大症狀】
急症室最長等候時間（02月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月11日 時間12:05）
凍齡女星｜43歲唐寧近照曝光徹底搣甩童顏 操肌變筋肉人震驚網民
凍齡女星｜43歲唐寧近照曝光徹底搣甩童顏 操肌變筋肉人震驚網民