網絡監管｜Instagram「青少年帳號」擴展至香港　將對聯絡人和瀏覽內容設限

Meta今（11日）宣布，正式在亞太地區包括香港推出Instagram青少年帳戶，以確保青少年在家長指導下更安全地使用。青少年帳戶備有多項監護功能，並將對聯絡人和瀏覽內容作出限制。系統將自動為青少年用戶切換至青少年帳戶，16歲以下用戶需經家長同意才能更改保護設定。

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Instagram總監Adam Mosseri表示，社群媒體是現時年輕人最愛用作與朋友聯繫和探索興趣的平台，亦變得更容易接觸到不安全或不適當內容。爲此，Meta最新就在亞太地區推出Instagram青少年帳戶，為求讓家長對青少年的網絡安全更感安心。

▲ Instagram總監Adam Mosseri（簡介會截圖）

青少年帳戶將具備監護功能，用作解決家長最擔心的問題，例如青少年在網絡上的接觸對象、瀏覽內容和使用時間。16歲以下的青少年需得到家長同意才能更改任何設定，其中包括：

不公開帳戶：青少年需接受新的追蹤者，而遭拒絕的追蹤者將無法查看青少年的帳戶內容或與其互動。這適用於所有16歲以下的青少年（包括現有和新註冊的 Instagram 帳戶），以及註冊時未滿18歲的青少年。

訊息限制：系統將採用最嚴格的訊息設定，青少年僅能接收來自已追蹤對象或先前曾建立聯繫之帳戶的訊息。

敏感內容審查：系統將自動啟用最嚴格的敏感內容過濾，避免青少年在「探索」和「Reels」上接觸敏感內容（例如暴力或醫美相關內容）。

互動限制：只有青少年所追蹤的用戶才能標注或提及他們。系統也會自動啓用最高強度的反霸凌功能「隱藏字詞」，過濾青少年留言和私訊請求中的冒犯性字詞和用語。

使用時間提示：青少年每日使用Instagram 60分鐘後，系統將發出休息提示。

睡眠模式：睡眠模式將在每日晚上10時至次日早上7時自動開啓。在睡眠模式期間，系統會關閉 Instagram 通知並開啟自動回覆訊息功能。

▲ Meta最新就在亞太地區推出Instagram青少年帳戶，為求讓家長對青少年的網絡安全更感安心。（IG提供圖片）

若16歲以下青少年想在 Instagram 使用保護性較低的設定，必須先啟用家長監護功能並得到父母同意。家長若想監督16歲以上子女在Instagram上的使用情況，只需開啟家長監護功能，即可審核並批准所有設定更改。啟用家長監護後，家長可核准、拒絕所有設定更改，甚至授權青少年自行管理設定。Meta亦將陸續推出讓家長直接調整設定的功能。

▲ 家長監護功能已更新，包括：了解子女的聊天對象設定、每日使用時間上限、及設定特定時段的使用限制。（Instagram資料圖片）

青少年帳戶已自動啟用監護功能，但如果家長希望更深入參與子女的網絡生活，亦可了解子女的聊天對象，如查看他們在過去七天內的互動對象、設定每日使用時間上限、及設定特定時段的使用限制。

內容制定嚴格規範 避免推薦潛在敏感內容

Meta亦表示，由於青少年可能謊報年齡，例如當他們在建立新帳戶時使用成人出生日期，所以該企將會從多方面進行年齡驗證。Mosseri表示，會根據各地法規，要求當地用戶提供證明，「但畢竟有部分地方對於私隱法規較嚴謹，所以未必會要求臉部辨識。」但他強調，Instagram會盡力去做驗證，確保青少年瀏覽適齡內容。

Meta亦明白家長擔心孩子接觸到網絡上的不當內容，因此將針對青少年在應用程式中瀏覽的內容制定嚴格的規範，將會移除違反規定的內容，並避免推薦潛在敏感內容，例如性暗示內容或與自殺、自殘相關的內容。在Instagram青少年帳戶，系統將自動啟用最嚴格的敏感內容監控設定，大幅降低青少年接觸到敏感內容的機率。在許多情況下，即使是追蹤對象分享的敏感內容，系統也會將其完全隱藏。

本周起，所有新註冊Instagram的青少年帳戶將自動啟用青少年帳戶保護功能。Meta也會通知現有青少年用戶有關變更，並在未來幾個月內切換至青少年帳戶。Meta表示，此項更新預計將影響數百萬青少年用戶的Instagram使用體驗。

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