直腸癌｜54歲彭皓鋒患3期直腸癌　近況曝光樂觀抗癌電療　憂終生用便袋拒切肛門【附腸癌7大症狀】

【彭皓鋒／御用惡人／TVB／直腸癌】54歲TVB御用惡人彭皓鋒公開患上直腸癌第3期，一直積極抗癌。去年8月度過罹癌後第2個生日，精神狀態不俗，網民亦留言為他打氣。他今日（10日）上載醫院等候電療的照片，表示仍在努力抗癌中！

最新影片：

54歲TVB御用惡人彭皓鋒今日（10日）在Instagram發帖，相中可見他身處醫院的放射治療部，正等候做電療。他表示，自己將會開始一連五日的電療，一方面希望電療能對癌細胞起作用，另一方面亦感恩治療期間有太太相伴：

開始一連五日的電療，祝自己好運！感恩一切安排，感恩老婆相伴左右。

▲ 54歲彭皓鋒公開抗癌近況，準備接受電療。（Facebook圖片）

直腸癌｜罹癌後活在當下 感恩能與家人賀牛一

去年8月正是彭皓鋒罹直腸癌後第2個生日，他當天發布與生日蛋糕的自拍照，可見精神尚算不錯。他表示，感恩自己渡過患癌後第2個生日。他在帖文中寫道，珍惜與家人過的每一天和感恩現在擁有的一切。他亦不忘祝願身邊所有人健康快樂。自患癌以來，彭皓鋒一直樂觀抗癌，生日後更上載自己27年前的舊照，雙眼依然炯炯有神，當年風采未減：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

直腸癌｜暫不考慮做手術 飲食入手控制病情

據悉，彭皓鋒自證實患直腸癌後，病情反覆。他指，由於腫瘤位置位於直腸接近肛門，曾一度擔心若做手術切除後將要終生用人工造口排便，故將此暫時不考慮做手術，以電療化療為主控制癌細胞。他曾表示，病情時好時壞，暫無開刀打算但選擇生活入手增強自身體質，如戒甜食及保持清淡飲食。另外，他亦保持積極心態面對病情，學會與癌症共存。去年到馬來西亞拍劇，他發現專注力可以幫助他減少腫瘤帶來的不便，減少上廁所的次數。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

相關報道：腸癌丨53歲彭皓鋒患3期直腸癌拒切肛門 自揭因1生活習慣發現患癌

彭皓鋒曾表示，自己罹癌的原因與飲食習慣有關，有可能是過往忽視飲食，經常食外賣誘發癌症。台灣大腸直腸肛門外科醫生黃郁表示，撇除年齡增長、遺傳等因素外，飲食及生活習慣亦佔重要一環。人體每日都在進食，假如飲食習慣不佳，不停攝入大量添加劑、致癌物及不健康的飲食陋習，這些物質進入到腸道後，等待腸道消化期間，腸道內的細胞便會不停分裂幫助消化，如果相關部位細胞刺激越大，該區域的細胞亦較易出現癌變。

直腸癌4大徵狀

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，一般罹患大腸直腸癌初期症狀較不明顯，多數患者會有以下病徵，若出現這些「自覺症狀」，務必提高警覺、提早篩檢治療：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

直腸癌10大警訊+6大高危群組

根據台灣癌症基金會網站，如果市民發現自己有以下10種直腸癌症狀，建議盡快就醫：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

腸癌5大致癌習慣

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映: 腸癌7大症狀

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

預防患上大腸癌的5大方法：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

相關文章：

腸癌丨53歲彭皓鋒患3期直腸癌拒切肛門 自揭因1生活習慣發現患癌

癌症殺手｜男子每次如廁要30分鐘揭患直腸癌 醫生警示：痔瘡3大異樣速求醫

直腸癌｜57歲前10億新抱自揭患直腸癌 艷星出身便秘20年出現1症狀才求醫

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5