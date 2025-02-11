情人節食譜｜情人節零失敗食譜大合集　心形多士外觀吸引+豬仔瑪德蓮甜到漏

▲ 趁住情人節，大家可以親自炮製情人節食物餵飽另一半，即刻睇食譜學返幾招！

【情人節食譜/親子食譜/情人節】今年元宵佳節與西方情人節只相隔一天，戀人們可以接連度過甜蜜節日，一定感到無比幸福！大家亦可以在這兩天為伴侶炮製美食，除了可以一同下廚增添情趣之外，也可以品嚐到甜蜜滋味，TOPick為各位夫妻及戀人整合零失敗情人節食譜，既簡單又甜絲絲！

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情人節食譜｜1.懶人版心形Pizza多士

只要花少許心思，白麵包都可以做到營養豐富又吸睛，這款心形Pizza多士加入多款蔬菜、新鮮水果等，亦可根據個人口味配搭不同材料，而且15分鐘內即可完成，快靚正！

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情人節食譜｜心形Pizza多士材料（4片）

材料 份量 麵包（每款口味） 2片 車厘茄（切片） 2粒 芝士腸（切片） 2條 青椒（切圓片） 4片 乾蔥（切片） 適量 番茄醬 3湯匙 芝士 適量 香草碎（點綴） 適量 牙籤 4枝

▲ 情人節食譜｜懶人版心形Pizza多士（TOPick記者攝）

心形Pizza多士做法：即睇內文+影片

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情人節食譜｜2.朱古力夾心瑪德蓮

朱古力夾心瑪德蓮做法簡單，對於偶爾才做一兩次甜品的人來說非常適合，並可以根據個人喜好在製成品上畫上不同圖案，例如可愛的小豬，相信不少人都會暱稱另一伴做「豬豬」，豬仔就夠應節。

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朱古力夾心瑪德蓮材料

材料 份量 可可粉 5克 細砂糖 30克 蜂蜜 5克 低筋麵粉 40克 泡打粉 2平匙 巧克力鈕扣 9片 無鹽奶油 45克 全蛋液 45克

裝飾材料

材料 份量 草莓巧克力 適量 白巧克力 適量 白巧克力筆 1支 黑巧克力筆 1支 粉色巧克力筆 1支

▲ 情人節食譜｜朱古力夾心瑪德蓮（TOPick記者攝）

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情人節食譜｜3.香脆心心扭結餅

朱古力甜品款式多，如喜歡朱古力但不想太膩，可考慮自己做朱古力Pretzels（扭結餅），材料和做法都非常簡單，加上小食形狀像蝴蝶和心心，大家學會製作後，除了情人節外，日後也可在家輕鬆做出茶點餵飽伴侶！

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香脆心心扭結餅材料

材料 份量 無鹽牛油（室溫） 125克 糖霜 60克 雲尼拿糖 5克 雞蛋（室溫） 50克 牛奶 25克 低筋麵粉 180克 可可粉 20克 黑朱古力 Weiss 67% Dark Couverture 100克

▲ 情人節食譜｜香脆心心扭結餅（TOPick記者攝）

香脆心心扭結餅做法：即睇內文+影片

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情人節食譜｜4.焗朱古力棉花糖

如果不擅長下廚，但又很想趁佳節為另一伴炮製美食，零失敗的焗朱古力棉花糖絕對是一個好選擇，而且夠好意頭，甜蜜得來又黏在一起！

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焗朱古力棉花糖材料

材料 份量 黑朱古力粒 180克 果仁碎 適量 忌廉 80毫升 棉花糖 約15粒 橄欖油 適量 餅乾 適量

▲ 情人節食譜｜焗朱古力棉花糖（湛斯雅攝）

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情人節食譜｜5.桃膠雪耳奶凍

桃膠有平民燕窩之稱，具有很高營養價值，而且有養顏滋陰功效，這款桃膠雪耳奶凍需要的材料不多，入口綿滑香甜，適合男士們炮製給另一半享用！

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桃膠雪耳奶凍材料（3-4人份量）

材料 份量 桃膠 20克 (一半份量) 漳洲雪耳 10克 片糖 1/3份 鮮奶 300毫升 椰漿1罐 165毫升 粟粉 30克 生粉 10克 水 300毫升

▲ 情人節食譜｜桃膠雪耳奶凍（越玲瓏攝）

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