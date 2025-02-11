情人節食譜｜情人節零失敗食譜大合集 心形多士外觀吸引+豬仔瑪德蓮甜到漏
撰文： 李惠儀
發布時間： 1 小時前
【情人節食譜/親子食譜/情人節】今年元宵佳節與西方情人節只相隔一天，戀人們可以接連度過甜蜜節日，一定感到無比幸福！大家亦可以在這兩天為伴侶炮製美食，除了可以一同下廚增添情趣之外，也可以品嚐到甜蜜滋味，TOPick為各位夫妻及戀人整合零失敗情人節食譜，既簡單又甜絲絲！
最新影片推介：
情人節食譜｜1.懶人版心形Pizza多士
只要花少許心思，白麵包都可以做到營養豐富又吸睛，這款心形Pizza多士加入多款蔬菜、新鮮水果等，亦可根據個人口味配搭不同材料，而且15分鐘內即可完成，快靚正！
情人節食譜｜心形Pizza多士材料（4片）
|材料
|份量
|麵包（每款口味）
|2片
|車厘茄（切片）
|2粒
|芝士腸（切片）
|2條
|青椒（切圓片）
|4片
|乾蔥（切片）
|適量
|番茄醬
|3湯匙
|芝士
|適量
|香草碎（點綴）
|適量
|牙籤
|4枝
心形Pizza多士做法：即睇內文+影片
早餐食譜｜15分鐘懶人版心型Pizza多士 簡易營養早餐改善孩子偏食【附影片+4款口味】
情人節食譜｜2.朱古力夾心瑪德蓮
朱古力夾心瑪德蓮做法簡單，對於偶爾才做一兩次甜品的人來說非常適合，並可以根據個人喜好在製成品上畫上不同圖案，例如可愛的小豬，相信不少人都會暱稱另一伴做「豬豬」，豬仔就夠應節。
朱古力夾心瑪德蓮材料
|材料
|份量
|可可粉
|5克
|細砂糖
|30克
|蜂蜜
|5克
|低筋麵粉
|40克
|泡打粉
|2平匙
|巧克力鈕扣
|9片
|無鹽奶油
|45克
|全蛋液
|45克
裝飾材料
|材料
|份量
|草莓巧克力
|適量
|白巧克力
|適量
|白巧克力筆
|1支
|黑巧克力筆
|1支
|粉色巧克力筆
|1支
巧克力夾心瑪德蓮做法：即睇內文+影片
情人節食譜｜3.香脆心心扭結餅
朱古力甜品款式多，如喜歡朱古力但不想太膩，可考慮自己做朱古力Pretzels（扭結餅），材料和做法都非常簡單，加上小食形狀像蝴蝶和心心，大家學會製作後，除了情人節外，日後也可在家輕鬆做出茶點餵飽伴侶！
香脆心心扭結餅材料
|材料
|份量
|無鹽牛油（室溫）
|125克
|糖霜
|60克
|雲尼拿糖
|5克
|雞蛋（室溫）
|50克
|牛奶
|25克
|低筋麵粉
|180克
|可可粉
|20克
|黑朱古力 Weiss 67% Dark Couverture
|100克
香脆心心扭結餅做法：即睇內文+影片
【甜品食譜】情人節浪漫傳統朱古力食譜推介 甜點師教整香脆Pretzels扭結餅【內附調溫技巧】
情人節食譜｜4.焗朱古力棉花糖
如果不擅長下廚，但又很想趁佳節為另一伴炮製美食，零失敗的焗朱古力棉花糖絕對是一個好選擇，而且夠好意頭，甜蜜得來又黏在一起！
焗朱古力棉花糖材料
|材料
|份量
|黑朱古力粒
|180克
|果仁碎
|適量
|忌廉
|80毫升
|棉花糖
|約15粒
|橄欖油
|適量
|餅乾
|適量
焗朱古力棉花糖做法：即睇內文+影片
【靚太廚房】前TVB主播蔡雪瑩教整簡易甜品 零失敗焗朱古力棉花糖【附食譜】
情人節食譜｜5.桃膠雪耳奶凍
桃膠有平民燕窩之稱，具有很高營養價值，而且有養顏滋陰功效，這款桃膠雪耳奶凍需要的材料不多，入口綿滑香甜，適合男士們炮製給另一半享用！
桃膠雪耳奶凍材料（3-4人份量）
|材料
|份量
|桃膠
|20克 (一半份量)
|漳洲雪耳
|10克
|片糖
|1/3份
|鮮奶
|300毫升
|椰漿1罐
|165毫升
|粟粉
|30克
|生粉
|10克
|水
|300毫升
桃膠雪耳奶凍做法：即睇內文+影片
【靚太廚房】母親節孝順媽咪由照顧健康入手 乖仔乖女必學滋陰養顏零失敗食譜
相關內容:
楊卓娜母女｜楊卓娜母女檔整湯圓迎元宵 15歲豹豹傾愛情觀：分手要夠快【附湯圓食譜】
情人節2025｜美心ROSEmantic情人節蛋糕甜蜜登場 聯乘本地香水品牌推花束香水套裝
情人節2025｜Lady M薰衣草抹茶千層蛋糕 雙色千層甜蜜迎情人節
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：