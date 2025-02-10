衛詩雅｜以長期助養者身份到柬埔寨探訪　「五孩之母」衛詩雅初見「女兒」觸動落淚

▲ 衛詩雅以長期助養者身份到柬埔寨探訪。

【衛詩雅 / 劉偉恒 / 助養人 / 柬埔寨】四料影后兼準人妻衛詩雅（Michelle）與導演劉偉恒（Benny）及太太王沛然，還有12歲的大女饅頭與10歲的細女包包，早前一同跟隨宣明會到柬埔寨兩個社區進行探訪。

經過一星期探訪和體驗當地居民及孩童生活，Michelle與Benny感受甚深。

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▲ 曾獲宣明會支援的青年成為當地人氣化妝造型師，為衛詩雅化皇室新娘妝。

衛詩雅｜體驗最有意義新娘妝

行程中，他們獲安排先到宣明會剛開始進駐的Kuleaen社區，探訪特困家庭，其後又到訪修葺中的小學，然後再經6小時車程，到達另一個宣明會已進駐十多年，即將完成發展目標的Baribour社區探訪，從兩個社區內農耕、煮食、教育、基建、水利等多方面的對比，他們正好以助養者的第一身去感受宣明會如何透過社區發展改善孩童的生活。

Michelle自言自己性格很感性，公司同事都提點她控制淚腺，唯去到當地探訪仍禁不住被觸動落淚，她說：「去探訪，我知道會有感受，但係冇諗過咁多感受。好似佢哋同我化新娘妝咁，嗰個年青人得到支援有機會去學化妝，而家仲係當地嘅人氣化妝師，真係好感動，呢個係好有意義嘅新娘妝。」

▲ 衛詩雅化皇室新娘妝。

衛詩雅｜初見「女兒」盡顯母愛

而Michelle最快樂的行程，就是到宣明會即將完成發展目標的Baribour社區，與助養了6年的助養女兒Chankoa見面，又與「女兒」溫馨做手工，她說：「見到佢已經眼濕濕，但係又唔想嚇親佢，所以要忍住啲眼淚。我仲扮晒阿媽咁，叫佢拎啲功課出嚟睇吓，我即刻有啲唔好意思，因為我用當地嘅高棉語寫咗張卡畀佢，但係佢啲字靚過我好多。」

Michelle表示手寫高棉語，是未婚夫的意思：「佢叫我唔好寫英文，用返當地語言容易啲溝通，我即刻開電話睇住個翻譯嚟抄。」 她希望將來能帶同未婚夫再度探訪：「希望15年後，我再返嚟探佢哋（Kuleaen社區），見證佢哋嘅改變。如果將來有小朋友，我都好希望佢哋可以睇到呢啲片段，甚至有機會嚟經歷吓。」

▲ 衛詩雅與助養女兒Chankoa見面，檢查她的功課，並親手送上高棉語書寫的心意卡。

她坦言，首2天探訪特困家庭，看到他們的害怕：「佢哋 (特困家庭) 唔敢同你傾偈，連眼神接觸都唔敢，但係喺後面已經發展完嘅社區，我見到自信，就算15、16歲都會走埋嚟同我分享。原本我都會諗，我可以幫到佢哋啲咩呢？到咗第3日，我見到希望。」

Michelle表示：「以前我可能好快落判斷，覺得幫唔到手，而家我覺得要花時間睇清楚、了解清楚，係真係可以幫到佢哋，蟋蟀場、菜園同學校呢啲，見到佢哋可以照顧到自己，真係好開心，我見到好多希望，好多謝宣明會邀請我嚟。」說畢，Michelle感動到眼濕濕。

▲ 衛詩雅與助養女兒Chankoa見面時非常感動。

衛詩雅｜準備榮升「五孩之母」

她直言單憑相片、片段甚至她的分享，對大眾來說可能感受不深，但Michelle相信上天給予她這次探訪的機會，必定有意義：「我真係好感謝可以嚟到呢度，我睇到佢哋好勤力，只係佢哋冇資源同方法。我哋身邊有啲人，畀咗方法佢哋、教佢哋點做，但係佢哋就係唔做，但係呢度嘅人好努力。」

她續指：「可能只係畀一隻雞佢哋，話畀佢哋聽可以點，佢哋就可以變到而家咁，所以我覺得真係要珍惜，珍惜你哋擁有嘅一切。我唔係話一定要大家捐錢，但係至少遇到困難，唔好話『我好慘』、『我冇辦法』，辦法一定有㗎！」Michelle表示經過這次的體驗，回港後即時再多助養2名兒童，連同已經助養的3名兒童，Michelle準備榮升「五孩之母」！

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