住屋津貼2025︱一文睇清基層住屋津貼　輪候公屋津貼/公屋租金寬減/電費津貼計劃

香港曾多次位居生活成本最高城市排名榜首，其住房成本是影響城市生活成本排名的一個重要因素！

政府為舒緩和減輕市民經濟壓力和生活負擔，推出了多項住屋援助計劃，當中包含工務輪候的現金津貼試行計劃、公屋租金援助計劃和電費舒緩計劃。

此外，中電和港燈亦有推出電費補貼及資助計劃，小編為為大家整和相關援助計劃，供有需要的人士參考！

政府牙科街症懶人包｜一文睇清 登記方法 服務診所地點 治療收費！

住屋津貼2025︱現金津貼試行計劃

房屋署為舒緩輪候公屋基層市民的經濟壓力，自2021年起推行現金津貼試行計劃，向已輪候公屋超過三年的合資格住戶發放現金津貼，最高每月可獲發3,900現金津貼。不過，該試行計劃暫定至今年6月，政府會適時再就計劃作檢討。

申請資格

試行計劃的受惠對象為下列正輪候公屋的一般申請住戶：

二人或以上的申請住戶；

「高齡單身人士」優先配屋計劃的申請者；

上述住戶須在領取現金津貼的整段期間符合以下所有條件：

符合編配公屋基本資格（例如符合入息及資產限額、在香港並無擁有住宅物業、符合居港年期規定、沒有持有有效的「綠表資格證明書」、沒有要求暫緩其公屋申請、公屋申請並非處於被凍結/暫緩階段等）；

已輪候公屋超過三年；

仍未獲首次公屋編配（由房屋署按既定公屋編配機制獲釐定為「可被接納」拒絕配屋建議的理由除外）；

居於香港但並非居於公營房屋；

沒有領取綜合社會保障援助(綜援)；

以及並非在囚人士；

申請方式

現金津貼辦事處會在每月的月底向輪候公屋超過三年，且並未獲首次公屋編配的一般公屋申請住戶發出通知書。申領住戶須填妥的申領表及備齊所需文件，再郵寄至荃灣郵政局郵政信箱209號房或於辦公時間內投放至房屋署辦事處的文件投遞箱內。

若申領者及家庭成員已登記「智方便+」或持有有效的個人數碼證書，亦可透過掃瞄申領表上的二維碼填妥及遞交電子表格。

現金津貼的發放及金額水平

計算現金津貼申領的起始月份，，會以一般公屋申請住戶符合所有申領資格的月份，或以遞交已填妥申領表的月份而定，以較遲者為準。現金津貼以有關曆月的首天起計算，將按月以銀行轉賬形式收取津貼。

住戶中合資格成員人數 現金津貼金額(每月) 1人 1,300 2人 2,250 3人 2,700 4人 3,050 5人 3,350 6人或以上 3,900

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住屋津貼2025︱公屋租金援助計劃

政府為援助暫有經濟困難的公屋住戶，房屋署推出兩年的公屋寬減租金計劃，合資格者的住戶可獲寬減四份之一或一半租金。

申請資格

申請人必須符合以下任何一種家庭總收入類別，和符合其餘三個必要條件，方可獲得租金援助。

家庭成員類別 家庭總收入 (i)非長者家庭 (可獲減一半租金) 家庭總收入低於公屋入息限額50%；

租金與入息比例超過25%；

家庭總收入介乎公屋入息限額50%至70%之間，同時租金與入息比例超過15%； (ii)非長者家庭 (可獲減四分之一租金) 家庭總收入低於公屋入息限額70%，但不低於50%；

租金與入息比例超過18.5%，但不超過25%； (iii)長者家庭 (可獲減一半租金) 長者家庭總收入低於公屋入息限額70%；

租金與入息比例超過18.5%；

其餘三個必要條件：

(i)戶主及家庭成員在香港並無擁有任何住宅物業；

(ii)現居單位的面積不超過其家庭人數的最高編配標準；

(iii)戶主及家庭成員沒有領取包括租金津貼在內的綜合社會保障援助金；

申請方式

若欲申請租金援助的住戶，可到屋邨辦事處索取申請表格，填妥後在連同所需文件，於指定日期前交回所屬屋邨辦事處。此外，申請人及所有名列於申請表內18歲或以上的家庭成員須依照《宣誓及聲明條例》宣誓所提交的申請資料。

發放時間及屆滿

所須宣誓的家庭成員在當月的 15 日或之前完成宣誓，租援便可在下一 個月起開始生效；若宣誓在當月 16 日或以後才完成，租援便會在隨後的第二個月起開始生效。

在租援期屆滿前3個月，若租戶仍需要繼續領取租援金，須向屋邨辦事處重新申請。

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住屋津貼｜政府電費舒緩計劃

政府為紓緩電費上調對住宅用戶在低碳轉型期間造成的影響，推行電費紓緩計劃。於2024年至2025年12月期内，向每個合資格電力住宅用戶提供最多1,200元的新一輪電費紓緩金額，分24個月發放(即每月50元)，其紓緩金額只能用作抵銷電費。

發放方式

電費補貼金額並非以現金形式發放，而是會於每月的首日發放到登記的賬戶內，所有補貼僅用作扣除電費之用，並於指定期限直接於賬單內抵銷扣除。

住屋津貼2025︱中電基層家庭電費補助計劃

中電將於2025年透過「中電社區節能基金」撥款 5,000萬港元繼續維持推「中電基層家庭電費補助」計劃，向5萬個基層家庭每戶提供600元的電費資助；及向2萬個劏房住戶每戶提供1,000元的電費資助，以援助弱勢社群的生活負擔。

申請資格

申請人必須為香港居民及持有香港居民身份滿一年，以及符合以下其中一種家庭類別

(i)65嵗或上獨居／雙老長者類別，同時必須正在領取綜合社會保障援助（綜援）或長者生活津貼；

(ii)低收入家庭類別，同時必須正在領取在職家庭津貼／綜合社會保障援助（綜援）／全額學校書簿津貼或幼稚園及幼兒中心學費減免計劃全免學費；

(iii)殘疾人士類別，同時必須持有或正在領取殘疾人士登記證／綜合社會保障援助計劃的交通補助金或公共福利金計劃的傷殘津貼；

申請方式

受惠人須經由已參與本計劃的社福機構或立法會議員或區議員提名及遞交申請，由社福機構或立法會議員或區議員核實受惠人士的資格，再由中電審批申請。

申請所須文件

長者、低收入家庭及殘疾人士類別：

受惠人士香港身份證

電費單副本 (需完整顯示居住地址、電力賬戶註冊客戶英文姓名及編賬號碼)

根據申請類別提供相關的證明文件及編號

申請及發放日期

詳細細節有待中電公佈，大家可留意中電官方信息

住屋津貼2025︱港燈電費優惠計劃

港燈與香港社會服務聯會合作，凡是合資格人士可參與港燈電費優惠計劃，申請獲批的住戶可享有每個月最初200度電費4折優惠，並且豁免電費按金及最低收費。

申請資格

申請人須為香港電燈有限公司註冊住宅客戶，並為以下四類人士之一：

(i)60歲或以上的長者，獨居或與同等資格長者同住，及現正領取或有資格領取綜援；

(ii)殘疾人士，申請人或其家人現正領取綜合社會保障援助的傷殘人士標準金額，或申請人或其家人現正領取傷殘津貼，及符合資格領取綜援；

(iii)單親家庭，現正領取綜合社會保障援助的單親補助金；

(iv)失業人士，現正領取綜合社會保障援助的失業人士，年齡為十五至五十九歲，但不包括十五至二十一歲接受全日制教育人士；

申請方式及審核

申請人可將填妥的申請表格，連同居住單位的電費單及表格所列之其他所需證明文件遞交所屬區內的審核中心或透過其他社會服務機構轉介申請。為避免重覆申請，申請人亦可於區內審核中心辦理申請。

審核中心會根據所需資格作出審核及決定，當審核完畢後，審核中心會將申請轉介至港燈作最後批核，獲接納的申請人將會獲港燈另函通知。

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