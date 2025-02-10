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賽馬意外｜何澤堯頸部輕微骨裂將轉普通病房　潘頓腳趾做手術

社會

撰文： 鄭寶生

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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2月9日沙田馬場第六場墮馬。（馬會影片截圖）

周日（9日）沙田馬場發生兩宗墮馬意外，有4個騎師受傷。其中何澤堯肩和頸輕微骨裂，不需要做手術，預計24小時內可由深切治療部（ICU）轉往普通病房。

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昨日沙田馬場兩宗意外，第6場1,200米賽事，何澤堯策騎的5號「鋁神」在接近終點前失蹄倒下，何澤堯亦被拋落草地，清醒送院。

之後第9場1,800米賽事，鍾易禮策騎的14號「保羅傳奇」轉入直路後失蹄，並絆倒緊隨其後、由楊明綸策騎的「健而快」和潘頓策騎的「銀亮奔騰」，3名騎師均墮地。

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馬會首席醫療主任今日（10日）發布最新情況。何澤堯在深切治療部接受通宵觀察，肩和頸有輕微骨裂，預料接受非手術式治療後可痊癒，預計何澤堯24小時內可由深切治療部轉往普通病房。

潘頓今日接受手術，他的左腳大拇趾骨裂，馬會預計需要4至6月休息和康復。

楊明綸左肩肌肉、大腿肌肉及左臀肌肉撞傷，預計兩至三周完全康復。

而鍾易禮右邊面骨骨裂，沒有需要接受手術，並於今日出院，預料4至6周內恢復策騎。

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