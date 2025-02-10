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美國停收中港包裹｜香港郵政明起恢復接收寄往美國包裹　引述美方確定不加徵關稅

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發布時間： 2 小時前

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熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

香港郵政宣布明日（11日）起恢復接收寄往美國內載貨品的郵件。（資料圖片）

香港郵政宣布，有鑑於美國當局已確定不向香港郵政付運美國而內載貨品的郵件加徵關稅，明日（11日）起恢復接收寄往美國內載貨品的郵件。

香港郵政表示，美國郵政機關上周曾通知香港郵政不可付運內載貨品的郵件，除非有關郵件已按美國單方面規定，提交「正式報關」（"Formal Entry"），香港郵政遂暫停接收寄往美國而內載貨品的郵件，並一直與該機關交涉。

香港郵政今日正式從該機關知悉，美國當局確定現不需要向香港郵政付運美國而內載貨品的郵件加徵關稅。因此，香港郵政可暫時恢復有關郵遞服務。市民如有查詢可致電香港郵政查詢熱線2921 2222。

香港郵政提醒市民，美國政府政策朝令夕改，可能隨時會再改變政策，加上寄達美國的郵件亦可能被積壓而導致延誤，或會為市民帶來不便或損失。

特區政府重申，對美國向香港產品加徵關稅表示強烈不滿，並敦促美方採取即時行動，糾正其錯誤行為。

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