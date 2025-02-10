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特首外訪｜晤黑龍江省領導　李家超：「冰雪經濟」對港有啟發

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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李家超（左）與黑龍江省省長梁惠玲（右）會面。（政府新聞網圖片）

特首李家超今日繼續在哈爾濱的訪問行程，與黑龍江省領導會面。他亦探望受傷的香港冰球運動員、與在東北三省工作和營商的港人交流，以及到訪哈爾濱北大荒博物館。

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李家超分別與黑龍江省委書記許勤和省長梁惠玲會面，交流共同關心的議題。李家超表示，黑龍江省以「冰雪經濟」作為經濟發展新引擎，善用豐富的冰雪旅遊資源，同時積極推動冰雪運動發展，是將運動和文旅融合發展的榜樣，對香港很有啟發。
　　 
李家超提到，香港和黑龍江的經貿關係緊密，香港一直是黑龍江最大的外資來源地。香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，可以服務內地，開拓國際市場。
　　 
在人文交流方面，李家超表示，「個人遊」計劃自去年五月起擴展至哈爾濱，而哈爾濱至香港的直飛航綫亦於去年六月正式開通，這有助龍港兩地在旅遊方面加強合作，同時促進兩地民心相通。特區政府駐北京辦事處和駐遼寧聯絡處會繼續發揮橋樑作用，加強龍港兩地在各方面的交流。

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羅淑佩晤黑龍江省文化和旅遊廳廳長
　　 
另外，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日下午亦與黑龍江省文化和旅遊廳廳長何晶進行工作會議，雙方就香港與黑龍江兩地如何深化文旅合作展開交流。羅淑佩在會上介紹香港在文化和旅遊領域的最新發展，她表示，香港與黑龍江兩地文化資源和旅遊特色各具魅力，香港作為國際都會，在文旅融合上持續創新，而黑龍江則以壯麗的冰雪旅遊聞名於世，兩地實在具備強大的合作空間，期望日後與黑龍江攜手，拓展市場商機，促進雙向旅遊往來。

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