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低空經濟｜陳美寶︰收到72份「監管沙盒」申請　部分涉及科研及公共服務應用

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

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熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

政府推出低空經濟監管沙盒試點項目，運輸及物流局局長陳美寶今日透露，共收到72份申請。（資料圖片）

政府推出低空經濟監管沙盒試點項目，運輸及物流局局長陳美寶今日透露，共收到72份申請，涉及的不單是物流配送、送外賣，部分涉及科研及公共服務應用，未來會分批試驗，希望能在一、兩個月內分階段公布項目。

陳美寶今日（10日）在香港應用科技研究院應用科技高峰會主題分享指，香港在一國兩制及人才方面有優勢，在基礎設施和法規認證方面「大有可為」。她認為，低空經濟要「飛得起」，基礎設施不可或缺，舉例低空飛行儀器最需要通信和飛行路段的監控，通行時達致通感一體、構建低空智聯網、低空空域管理系統等，都極具迫切性。

她說，最近和團隊亦有向幾間大學深入了解過，得知在航空科技、衛星通信導航、及人工智能等先進領域均具有一定的前沿科研優勢和育才土壤，期待可以透過大學及科研機構，結合政府出台的政策，孕育、孵化出更多創新行業的先導者。

法規認證方面，陳美寶指，在航空安全、訂立標準方面都有豐富的網絡和知識。因此，在安全、適航以及一體化民航空域管理系統及制度方面，香港包括民航處和本地的專業團隊都可以成為推動引領者，而不單限於做試驗。

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