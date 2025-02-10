簡樸房｜簡樸房諮詢結束共收2200份意見書 房屋局：爭取在今年內通過法例

▲ 房屋局諮詢期間與不同持分者會面。(政府新聞處提供)

施政報告提出「簡樸房」規管制度，房屋局今晚(10日)表示，為期5個月的持份者諮詢今日結束，共收到合共近2 200份相關意見，當中包括約1600份採用六款內容大致劃一的範本意見書，主要來自電郵及信件等渠道。

房屋局表示，政府籌辦和參與了近40場會議，與近700人次會面，聽取政黨、學者、專業團體、非政府機構、地產代理業界、裝修業界、承建商商會及關注組織等就解決「劏房」問題和「簡樸房」規管制度的意見。

房屋局發言人表示，將盡快向立法會房屋事務委員會作總結和就規管制度的最新建議方案徵詢意見，隨後向立法會提交相關條例草案以爭取在今年內通過法例。在完成立法程序後，房屋局會為現存劏房進行登記，並同步接受「簡樸房」認證申請。完成登記的分間單位業主將獲寬限期，讓業主有合理時間與租客商討租賃安排，以及改建其分間單位以符合「簡樸房」的最低標準。

登記期結束後，政府會有序地就違法出租不合標準分間單位採取執法行動，逐步取締劣質「劏房」。為確保日後受執法行動影響的分間單位住戶不會流離失所，政府會按需要協助他們在私人市場上尋找其他租盤搬遷，亦會靈活調配其他房屋資源（如臨時收容中心、「簡約公屋」、過渡性房屋、中轉房屋等）予有需要的住戶。



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