  • 17°C
香港時間：2025210日 (一) 23:40

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

京官調研｜陳茂波：會積極推動本港經濟提速發展　陳國基：對河套、北都發展方向更明確

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 59 分鐘前

分享：

分享：

熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

夏寶龍昨日赴河套深港科技創新合作區、前海深港現代服務業合作區和鹽田港進行調研。(港澳辦圖片)

中央港澳辦主任夏寶龍昨日赴河套深港科技創新合作區、前海深港現代服務業合作區和鹽田港調研。陪同視察的財政司司長陳茂波指，在外圍環境紛繁複雜下，香港會統籌兼顧好發展與安全，積極推動本港經濟提速發展。

另一陪同視察的政務司司長陳國基表示，夏寶龍的重視、關注和提示，讓香港對河套乃至北部都會區等大型發展方向更加明確、路徑更加清晰、信心更加堅定。

陳茂波：持續加強對創科投入  用好河套和前海等平台

陳茂波強調，香港會發揮好「內聯外通」的獨特優勢和功能、高度國際化的特點，強化金融、貿易、航運等傳統優勢產業，並開拓新領域。與此同時，大力培育新質生產力和新經濟增長點，持續加強對創科的系統性投入，並用好河套和前海等平台，與大灣區兄弟城市加強協作，讓彼此的相對優勢都能得到更充分發揮，經濟得到更好發展。

陳國基提到，特區政府下一步重點工作，包括全力加速園區第一期發展、促進人流、物流、資金流、信息流，以及完善園區對外交通布局；並繼續加強、深化與深圳和其他灣區内地城市合作，發揮優勢互補、實現互利共贏，以香港園區的上游科研能力與大灣區內地城市的先進製造業深度和有機對接，切實打造國際級「一河兩岸、一區兩園」的高質量創科產業鏈。

陳國基說，政府深知，河套合作區的跨境發展是全新的探索，要開創各種各樣新的工作，會遇到前所未有的問題，「必須敢於創新，才能找到新辦法、蹚出新路子。」他說，堅信只要在「一國兩制」制度優勢下，加大改革創新力度，勇於打破條條框框，主動加強與深圳和灣區其他内地城市的協同對接，就一定能在打造國際一流灣區中發揮獨特作用，貢獻國家，成就香港。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

京官調研｜夏寶龍親赴河套區等地調研　聽港府官員介紹今年經濟金融工作安排
今日 20:42
京官調研｜夏寶龍親赴河套區等地調研　聽港府官員介紹今年經濟金融工作安排
北部都會區｜北都、河套地位不一般　如何發展夏寶龍有提示
16:26 2025/01/10
北部都會區｜北都、河套地位不一般　如何發展夏寶龍有提示
港澳辦｜夏寶龍在京會見證監會黃天祐、梁鳳儀　
22:29 2025/01/21
港澳辦｜夏寶龍在京會見證監會黃天祐、梁鳳儀　

你可能感興趣

京官調研｜夏寶龍親赴河套區等地調研　聽港府官員介紹今年經濟金融工作安排
今日 20:42
京官調研｜夏寶龍親赴河套區等地調研　聽港府官員介紹今年經濟金融工作安排
北部都會區｜北都、河套地位不一般　如何發展夏寶龍有提示
16:26 2025/01/10
北部都會區｜北都、河套地位不一般　如何發展夏寶龍有提示
港澳辦｜夏寶龍在京會見證監會黃天祐、梁鳳儀　
22:29 2025/01/21
港澳辦｜夏寶龍在京會見證監會黃天祐、梁鳳儀　
陳國基 北部都會區 前海 夏寶龍 大灣區 政務司 陳茂波 政制及內地事務局 財政司 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

日本流感｜女子遊日染流感求醫　天價住院費$2.6萬/日　為慳錢強行出院離境下場曝光
日本流感｜女子遊日染流感求醫　天價住院費$2.6萬/日　為慳錢強行出院離境下場曝光
急症室最長等候時間（02月10日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月10日 時間16:05）
徐熙媛大S去世｜大S頭七揭生前遺願好友S家悼念　小S崩潰痛哭暴瘦
徐熙媛大S去世｜大S頭七揭生前遺願好友S家悼念　小S崩潰痛哭暴瘦
機場小偷｜機場疑驚現小朋友「偷篋」　得手後轉交大人被撞破
機場小偷｜機場疑驚現小朋友「偷篋」　得手後轉交大人被撞破
大S離世︱汪小菲張蘭惡意炒作大S遭封殺發怒「斷絕母子關係」　好友吳宗憲苦勸對話曝光
大S離世︱汪小菲張蘭惡意炒作大S遭封殺發怒「斷絕母子關係」　好友吳宗憲苦勸對話曝光