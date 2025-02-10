京官調研｜陳茂波：會積極推動本港經濟提速發展　陳國基：對河套、北都發展方向更明確

▲ 夏寶龍昨日赴河套深港科技創新合作區、前海深港現代服務業合作區和鹽田港進行調研。(港澳辦圖片)

中央港澳辦主任夏寶龍昨日赴河套深港科技創新合作區、前海深港現代服務業合作區和鹽田港調研。陪同視察的財政司司長陳茂波指，在外圍環境紛繁複雜下，香港會統籌兼顧好發展與安全，積極推動本港經濟提速發展。

另一陪同視察的政務司司長陳國基表示，夏寶龍的重視、關注和提示，讓香港對河套乃至北部都會區等大型發展方向更加明確、路徑更加清晰、信心更加堅定。

陳茂波：持續加強對創科投入 用好河套和前海等平台

陳茂波強調，香港會發揮好「內聯外通」的獨特優勢和功能、高度國際化的特點，強化金融、貿易、航運等傳統優勢產業，並開拓新領域。與此同時，大力培育新質生產力和新經濟增長點，持續加強對創科的系統性投入，並用好河套和前海等平台，與大灣區兄弟城市加強協作，讓彼此的相對優勢都能得到更充分發揮，經濟得到更好發展。

陳國基提到，特區政府下一步重點工作，包括全力加速園區第一期發展、促進人流、物流、資金流、信息流，以及完善園區對外交通布局；並繼續加強、深化與深圳和其他灣區内地城市合作，發揮優勢互補、實現互利共贏，以香港園區的上游科研能力與大灣區內地城市的先進製造業深度和有機對接，切實打造國際級「一河兩岸、一區兩園」的高質量創科產業鏈。

陳國基說，政府深知，河套合作區的跨境發展是全新的探索，要開創各種各樣新的工作，會遇到前所未有的問題，「必須敢於創新，才能找到新辦法、蹚出新路子。」他說，堅信只要在「一國兩制」制度優勢下，加大改革創新力度，勇於打破條條框框，主動加強與深圳和灣區其他内地城市的協同對接，就一定能在打造國際一流灣區中發揮獨特作用，貢獻國家，成就香港。

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