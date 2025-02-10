食用安全｜深水埗南昌薈街市鮮牛肉樣本驗出含二氧化硫　食安中心跟進

▲ 食安中心。（資料圖片）

食物安全中心（中心）今日（10日）公布，深水埗南昌薈街市一新鮮糧食店的新鮮牛肉樣本檢出不可在新鮮肉類中使用的防腐劑二氧化硫，正跟進事件。

中心指，透過恆常食物監測計劃，從深水埗南昌薈街市一新鮮糧食店檢取該新鮮牛肉樣本化驗，結果顯示，樣本含百萬分之68的二氧化硫，正與涉事新鮮糧食店跟進有關違規事項。中心指，會繼續跟進和採取適當行動，調查仍然繼續。

根據《食物內防腐劑規例》（第132BD章），在新鮮及冰鮮肉類中添加二氧化硫屬違法，最高可判罰款五萬元及監禁六個月。



二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物，但根據《規例》不得用於新鮮或冰鮮肉類。個別販商為使肉類色澤更鮮明，會違法在肉類中添加二氧化硫。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

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