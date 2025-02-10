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假學歷｜評審局去年發現32宗假學歷申請　按年急升45%

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學術及職業資歷評審局。（資料圖片）

香港學術及職業資歷評審局最新年報指，2023/24年度共32宗假學歷申請，按年急升45%，並創至少9年新高，同期學歷評估申請也急增至5,763宗。評審局主席料未來揭發的假學歷個案會持續上升。

評審局提供學歷評估服務，局方最新年報顯示，當局在2023/24年度處理學歷評估時，揭發有32宗假學歷個案，較對上一年度的22宗增10宗，增幅達45%，並已向警方舉報。

年報又指，該年度錄5,763宗學歷評估，按年升9.6%，創近年新高，其申請學歷評估網站亦顯示「近日收到了大量申請，我們或需較長時間回覆及評估」。所評估學歷以內地頒發為主，上年度共有2,244宗，佔近4成，按年也增約33%。

局方在上年度亦拒絕了866宗學歷評估申請，原因除涉假學歷，亦包括學歷不受頒授國家或地區承認、申請人資料不足或申請撤回。

評審局主席兼立法會議員陳仲尼稱，地緣政治等因素下，未來或有更多內地生來港升學，非本地生報讀本地院校的數字將大增，預料揪出的假學歷個案會愈來愈多。

他又稱，各大學應各自把關，如向申請人的學歷頒授機構直接求證，不可能由評審局「中央處理」所有學歷驗證，而局方未來亦會研究使用人工智能助偵測學歷真假。

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