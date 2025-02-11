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全國兩會｜李慧琼倡建立「購房資金通」便利人才在港置業

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 48 分鐘前

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民建聯人才高地今日首度開放辦公室，向傳媒分享未來工作計劃。（民建聯供圖）

全國兩會下月在京召開，全國人大常委李慧琼表示，將提出建立「購房資金通」的建議，提議參考金融市場的「互聯互通」機制，建立「購房資金通」讓兩地居民可以在香港或內地置業。

民建聯人才高地今日首度開放辦公室，向傳媒分享未來工作計劃。本身是民建聯會務顧問的李慧琼，港區人大代表召集人、民建聯副主席陳勇、民建聯立法會議員顏汶羽等出席。

李慧琼指出，就打造香港成為國際高端人才首選的聚集地，香港必須透過頂層統籌，包括制定政策，讓人才在香港找到發展機會，安居樂業等。而人才對創業、就業，子女學業及住房等方面特別關注，故未來會舉辦圓桌會議就這幾方面進一步深入了調研，形成政策倡議，供政府參考。

住房方面，她指出，置業或租樓是不少人才考慮來港發展的一個重要因素，而現時內地外匯管理的決定，每人每年可兌換相等於五萬美元的外幣，但此額度對置業來說不足夠。建議建立「購房資金通」讓兩地居民可以在香港或內地置業。李說，明白資金南下會涉及到金融安全的問題，故此先建議首階段總額度以不多於200億美元開始，估計佔國家外匯儲備的0.6%左右。資金必須在保障國家金融安全下，即以閉環式管理下供兩地人才購房之用，細節需進一步細化。

留人才工作方面，陳勇說，人才高地會與在港內地學生代表會面，了解大家所需；亦會聯同「港漂圈」舉辦人才嘉年華，提供一些人才招聘或創業配對服務；及聯同入境處到大專校園舉辦講座等。

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