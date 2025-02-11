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詐騙｜消息：去年4.4萬宗詐騙案　電騙升幅最驚人　涉詐騙被捕內地客按年飆388%

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

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警方早前到林村宣傳防騙。（香港警察Facebook圖片）

【詐騙／電話騙案／網購騙案】詐騙手法層出不窮，據悉去年詐騙案數量亦再增逾一成至4.4萬宗，其中電話詐騙升幅高達186.5%，遠超議員預期。增幅驚人的還有內地旅客涉詐騙被捕人數，消息指，按年飈升388%至655人。

警務處今日將公布去年香港治安情況，其中近年屢禁不絕的電騙備受關注。在2023年，本港詐騙案多達39,824宗，按年升42.6%，若較2018年更是上升3.8倍。

網上購物騙案逾萬宗 按年升近三成

TOPick獲悉，2024年的詐騙案升幅雖然收窄，但整體數量仍增11.7%至44,480宗。

若以數量計，「網上購物騙案」仍佔最多，有11,559宗，按年升近3成，但升幅最驚人的，是「電話詐騙」，按年急升186.5%至9,204宗。

至於「投資騙案」和「釣魚騙案」則錄得明顯跌幅，分別少24.9%和36.8%，「網上情緣騙案」亦跌近兩成至1,000宗左右。「求職騙案」減幅不明顯，只少不足4%，仍有4,083宗。

詐騙金額微降 仍高達91.5億元

雖然詐騙案數量上升，不過據悉，所涉金額則微降3,000萬元至91.5億元。

消息人士指出，更值得關注的是內地訪港旅客涉詐騙被捕的人數，坦言升幅驚人。消息指，去年共有2,161名內地旅客因干犯刑事罪行被捕，按年上升約4成。而內地旅客涉及的罪行，升幅最大的是詐騙，上升388.8%至655人；店舖盜竊則下跌18.4%至160人。

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雖然2023年開關後，因干犯刑事罪行被捕的內地旅客亦上升4.8倍至1,548人，但仍較疫前少（2018年有1,631人，平均每10萬人次的內地旅客有3.2人犯案被捕），所涉罪行主要包括店舖盜竊、詐騙及扒竊等。

議員關注內地旅客詐騙形式

對於去年涉詐騙被捕內地遊客大增。保安事務委員會委員、民建聯主席陳克勤回應TOPick查詢時指，雖然增幅看上去驚人，但佔整體訪港旅客（3,400萬）仍非常低，認為可參考其他刑事案件的處理方法，包括拒批相關罪犯的赴港簽證。

一直關注電騙的立法會議員吳傑莊則指，電騙增幅超出預期，他又認為要正視內地旅客涉詐騙被捕，關注涉及哪些詐騙行為，認為警方要針對性了解，檢視會否有人被誤導幫手開戶口洗黑錢，建議多做教育。

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