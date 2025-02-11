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情人節｜記者實試網上「北上買花」　花店供配送香港服務

社會

撰文： 何畯新

發布時間： 1 小時前

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熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

旺角花墟花店販賣情人節花束。（朱永倫攝）

情人節（14日）將至，隨着更多港人北上消費，「北上買花」的情形亦漸常見。有深圳花店在內地社交平台提供直送至香港港鐵站交收，有花店周一（10日）指情人節送港服務已經約滿。有本港鮮花批發商代表料北上消費潮對情人節市道影響不大。

本報記者在內地社交平台留意到，一般一束情人節花束價格為200至400元（人民幣，下同），而常見的99枝玫瑰價格一般為350至550元。

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口岸、港鐵站交收　另計運費

記者以顧客身分從網上詢問一間深圳花店，該店稱提供直送至口岸或香港港鐵站交收的服務，惟情人節當日的送港服務已經約滿，建議記者預約13日（周四）或到口岸交收。運費方面，花店送到口岸的收費一般為50至60元；送到香港港鐵站基本則約200元，以一束約200元的花束送至香港來算，一共需約400元。

除了部分花店提供送港服務外，在內地社交平台亦有不少帖文稱提供「港深跑腿服務」，服務一般按貨品價格、重量、距離、易損壞程度等收費，港幣與人民幣匯率以1比1結算。以一束約人民幣200元的花束來算，按其中一間「港深跑腿服務」的價格表計算，200元貨品價格需加36元、細花束加50元及送至非東鐵綫的港鐵站加10元來計算，一共接近300元，較上述花店的送港便宜。

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至於「北上買花」會否影響本港市場，香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春接受本報訪問時指，市民在內地買花後於過關時須要檢疫及報關，加上會選擇在情人節買花的市民較多會親自到現場揀選，較少會選擇從網上訂購，認為對市道影響不大。

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