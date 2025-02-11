情人節｜花墟店主憂北上消費潮影響生意　推「留港消費套餐」促消費

▲ 周一（10日）的花墟，有部分花店己經放置情人節花束供市民選購預訂。（朱永倫攝）

情人節（14日）將至，在旺角花墟，有花店店主擔心銷量會受北上消費影響；亦有花店表示購買情人節花束的市民較少豪擲千金買花，眼見北上消費潮影響本港經濟，決定推出「留港消費套餐」。而在花墟購鮮花的市民均稱無意「北上買花」，有人指買花回港十分不便。

周一（10日）的花墟，有部分花店已經放置情人節花束供市民選購預訂，亦有零星市民已經在現場揀選鮮花準備送給心上人。

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市民多正日買花 難估計銷量

花店店主岑女士引入多個品種的進口玫瑰，價格為500至600元不等，她稱今年花束售價如往年一樣，並無加價。惟未能預計情人節銷量有幾多，指「好多人都會喺最後兩日一窩蜂擁過嚟買，唔會早幾日就買，因為早買啲花唔放得，當日買攞返去送先新鮮」。

對於有市民選擇「北上買花」，岑女士直指：「（北上買花）你話冇影響就假嘅，一定有影響嘅，大陸搶我哋香港市場好多生意。」她稱曾聽說市民會從內地花店訂花後到上水、粉嶺交貨。

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較少市民「千金買花贈千金」

而另一間花店店主粱小姐眼見近年不少店舖受北上消費潮影響，決定調低價格，推出680元的「留港消費套餐」，包括特大玫瑰花束，直言「咁我哋都做到（如内地的價格）點解唔做呢」。

粱小姐表示不擔心「北上買花」的現象，指按節日傳統當日一定要收到花，如果仍要北上買花會是個危機。不過她坦言，今年的市道不好，即使銷量稍為上升，選擇購買千元以上花束的市民比率亦仍然下降。

首次買花的市民饒先生原本預算較大，惟親臨現場後認為價格比想像中高，因此要降低預算至300元，不過未有意「北上買花」。

同樣無意「北上買花」的市民蕭先生指，除非與另一半在內地食飯，否則要從內地買花回港十分不便。

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