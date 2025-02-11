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大S徐熙媛去世︱張蘭抖音被封轉戰TikTok　抱住孫子宣示主權：這是汪家血脈

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

張蘭抖音被封轉戰TikTok。

【大S / 徐熙媛 / 張蘭 / 汪小菲】大S徐熙媛前奶奶張蘭真是「生命力頑強」，雖然她的抖音帳號被封，但張蘭轉戰國際版平台TikTok。其實她的TikTok帳號早在上月18日已開通，即是她可以轉「舞台」繼續直播賣貨。

張蘭並「精挑」把數條舊片搬到TikTok帳號，其中一條片還是她牽著孫子出外，她在片中稱：「這是我們汪家的血脈，我是他的親祖母，我會保護好孩子的」。

大S徐熙媛去世︱汪小菲與張蘭斷絕關係　網民諷刺非首次割蓆猜測背後另藏原因

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大S徐熙媛去世︱

另外，汪小菲日前在微信的朋友圈自認「不孝」表示和母親「三觀不合」，宣布和張蘭斷絕關係，甚至直言：「她賺的錢夠活幾輩子了，不夠，再找我要命」。

對此，有網民在張蘭TikTok留言，問「連汪小菲都說張蘭三觀不正要斷絕母子關係，不知道那些蟑螂粉絲還在洗什麼。大概率酸辣粉吃傻了」，而張蘭回應：「不信謠不傳謠」。但另有網民疑惑「如果營銷號截圖發出的汪小菲朋友圈的內容是假的，為何不聲明呢？」

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