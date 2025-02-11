大S流感病逝｜S媽喪女9日後首發聲　憑歌寄意極心酸　7字揭心聲【附醫生拆解延長性哀傷疾患】

【大S／徐熙媛／S媽／黃春梅】大S（徐熙媛）新年期間遊日染流感病逝，享年48歲，消息震驚全球，各地粉絲亦紛紛發文悼念。而S媽（黃春梅）在喪女後9日首度在社交平台發文，僅7字的內容極心酸。

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大S（徐熙媛）赴日旅遊期間因流感病逝，其家屬和朋友對於大S突然離開感到難以接受，而S媽（黃春梅）在今日（11日）凌晨首次在Facebook發聲：

把悲傷留給自己。

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S媽深夜在Facebook寫下「把悲傷留給自己」的帖文，並在留言區透露，「無故的愛上這首歌，早就為我寫好的」。隨即一連發3篇帖文，同樣轉載台灣男歌手陳昇於1991年發行的歌曲《把悲傷留給自己》，字裡行間彷彿透露著失去愛女後極為心痛。



帖文下有不少粉絲留言安慰，希望S媽保重節哀順變，但她只回答「我了解越關心越痛苦」，讓人心酸。

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大S流感病逝｜喪親一年症狀持續恐患PGD

本港精神科專科醫生沈君豪醫生曾接受訪問時表示，延長性哀傷疾患最容易發生在至親驟逝或非自然死亡的情況下。對於診斷的準則，如成年人在喪親一年後、兒童或青少年在喪親6個月後，兩者在接受診斷前最後一個月仍每天出現至少以下3種症狀，則有機會患上延長性哀傷疾患：

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此外，部分患者也可能出現以下情況：

把死者物品擺放在生前相同位置

難以想起與死者的美好回憶

很難信任他人

依賴煙草、酒精等

現輕生念頭

如發現親人持續出現上述症狀及情況，沈君豪醫生建議應盡快帶同親人尋求專業人士協助。

經歷親人離世，自身少不免會意志消沉。不過，沈君豪醫生強調死亡無法阻礙與親人情感上的連繫，因此他建議以下一些方法有助處理自身哀傷：

有人或會選擇不出席喪禮，但其實哀悼儀式有助適應別離

把未有機會說的話「告訴」逝者（可以直接說出或寫信、畫畫等），跟他／她道別，並送上最後的祝福

跟自己信任的人分享哀傷

以適合自己的方法去抒發情感

學習珍惜跟親友相處的時間

繼續跟至親保持心靈上的聯繫，記著即使肉身上離別，但情感連結以及彼此關係永遠不會改變；可透過翻閱相片、掃墓等活動感受與至親的連結

以逝者的人生觀／價值觀去繼續人生旅程

逐漸回復生活規律

學習新的技能或發掘興趣來適應新的角色

放開自己，結識新朋友，擴大社交圈子

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