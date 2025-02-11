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讓座爭議｜腳痛坐關愛座休息  遭老婦踩腳逼讓座斥「冇家教」 女學生1句Ko獲激讚

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 48 分鐘前

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【關愛座／讓座／爭議／熱話】關愛座再起爭執！台灣一名女學生日前乘搭巴士時，因腳痛而坐在博愛座休息，未料車上一位老婦為逼其讓座，竟以推車撞、又用腳踩她的腳、斥責她「沒教養」，令女學生忍不住拍片自保，之後又以一句話反駁，成功KO老婦，獲網民激讚。

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台灣一名女子12月2日晚於社交平台Threads發布多段影片，指自己女兒因為右腿脛前肌過度使用長期腳痛，當日早上看醫生後才回校上課，未料放學乘搭巴士時，卻遇到一名老婦為了坐關愛座，先用推車推撞她的腳，之後又一直用腳踩她，後來見女兒沒有反應便一直口中唸唸有詞，斥責她「沒教養」。

該名女子表示，女兒女兒初時以為老婦只是菜籃推車壓到她，後來被對方用力踩後才表示」：「我現在腳受傷，就是有需要我才坐在這裡」，對方卻仍表示「受傷又怎麼樣」，一直要求女兒讓座，令她最終決定拍下影片，並忍不住反駁回應：

就沒有規定誰可以坐，今天我是有需要的學生，那我就可以坐博愛座！

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讓座爭議｜女學生一句話成功KO老婦

老婦聞言靜默一瞬，之後回應指「台灣教育失敗，我們這一代不會這樣，孫子看到會讓座。」之後便再無沒有說話，車內才再次回復安靜。

女主心痛表示，女兒回家後委屈得哭了，但她亦有安慰女兒，認為她雖然緊張得聲音都在顫抖，但仍堅定為自己發聲，已經很勇敢了；同時亦感恩當日2名乘客在事發後，幫助女兒「不被阿嬤照到學號」，又感謝旁邊同校同學送上糖果鼓勵女兒，希望她不要不開心。

讓座爭議｜網民力讚女學生 怒斥老婦：倚老賣老

影片一出隨即引發網民熱議，不少網民都讚女學生講得好，同時亦對老婦做法表示憤怒，不少網民都建議媽媽嘗試追究，怒斥對方：「這種人就是欺善怕惡」：

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資料來源：Threads

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