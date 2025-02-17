巴士阿婆｜阿婆樂悠咭$2搭巴士要求再半價 遭拒後辱罵司機扮可憐報警
撰文： 王月明
發布時間： 1 小時前
長者樂悠咭2元乘車優惠計劃不可與長者八達通半價優惠同時使用。有人在Facebook「大埔人大埔谷」群組發帖，指早前乘搭72K路線九巴時，遇到1名阿婆使用樂悠咭支付2元車資，卻向司機提出再折半價的要求。
遭到司機拒絕後，她全程辱罵司機，到站後更報警稱被阻攔離開，且遭到辱罵，阿婆此舉令樓主憤懣，遂發布至網絡公審。
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巴士阿婆｜以$2搭巴士要求再半價
樓主表示，當日他乘搭72K路線巴士時，1名阿婆在聖母聖心小學站上車，支付車資時，她質問司機為何沒有半價優惠，司機禮貌回答道「樂悠咭已經有2元優惠，不會與其他優惠重疊」，惟阿婆對此感到不滿，「為何政府不給予半價？」
巴士阿婆｜質疑用盡社會福利有何問題？
樓主認為阿婆如果想享受半價優惠，可以使用長者八達通支付車資，如若計較車資金額，亦可步行回家。阿婆表示平日她都是步行回家，此次是「特意嘗試一下巴士回家」，更揚言「我貢獻了不少，用盡社會福利有何問題？」
巴士行駛其間，阿婆不斷以「白痴」、「發神經」、「八婆」出言攻擊司機；而巴士到達總站後，阿婆竟「假裝可憐」報警，稱自己被阻止離開、被人指責辱罵；樓主質疑阿婆是否涉及「虛報案件」。
巴士阿婆｜網民：想知佢貢獻咗乜？
此事引起網民熱議，認為阿婆之要求離譜，「2蚊半價即係要1蚊？」、「想知佢貢獻咗乜？」、「呢啲人真係好煩」、「所以依家好討厭72X線……已經要俾錢搭車仲要難受」、「佢想用半價，無人阻佢喎，唔好一陣發現畀多咗又喺度嘈」。
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