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結業優惠｜奇趣天地結業全場貨品低至8折　Chiikawa/LuLu豬/迪士尼盲盒＋大量公仔文具

休閒消費

撰文： 陳蔚嵐

發布時間： 44 分鐘前

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熱門 金像獎2025 方力申 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 保暖大法 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

奇趣天地宣布結業，由即日起全場貨品低至8折。

【結業潮/清貨大減價/奇趣天地】位於北角的連鎖玩具精品店「奇趣天地」宣布即將結業，店內推出清貨大減價，全場貨品低多款人氣角色盲盒、模型、文具等，甚至近年人氣爆登的Chiikawa亦有減價！大家切勿錯過！

結業優惠｜奇趣天地宣布結業 全場貨品8折

奇趣天地近日於Facebook專頁發文，指北角分店因租約期滿即將結業，現推出清貨大減價，所有正價貨品享八折優惠，特價及優惠價貨品享九折優惠。奇趣天地自1999年開業，分店遍佈港九新界，專門搜羅不同玩具模型文具精品、健康産品、食品書籍，應有盡有。

奇趣天地結業優惠｜奇趣天地北角店全場貨品低至3折，所有正價貨品享八折優惠，特價/優惠價貨品享九折優惠。（Facebook 圖片）

奇趣天地北角店結業消息一出，立刻引起網民關注，不少網民留言表示不捨，「港島區會再開另外一間嗎？」、「港島區無分店好慘」。另外也有網民表示「希望在北角區再開分店。」

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奇趣天地結業｜現場直擊北角店 精選8大減價貨品

奇趣天地北角店有多款貨品，包括模型玩具、文具書本、嬰幼兒用品、精品擺設等，TOPick記者現場直擊，親自為大家揀選最「抵買」貨品。

排名貨品原價優惠價8折後價9折後價
1大富翁$248$98/$88.2
2Peppa Pig鬧鐘$198$68/$61.2
3VTech趣緻動物學習書$199$158/$142.2
4玩具總動員迷你數碼相機$399$299/$269.1
5百變LuLu豬不倒翁盲盒$26/$20.8/
6TOYZERO+ LuLu豬泰迪萌粒盲盒$22/$17.6/
7樂高 - LEGO® Chinese Festivals 80112 新春祥龍$650$585/$525.5
8福部屋系列盲盒$99/79.2/
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除此之外，還有大人小朋友都喜愛的Chiikawa公仔、mofusand、多啦Ａ夢、以及迪士尼公仔盲盒等！

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奇趣天地北角分店
地址：北角英皇道416號新都城大廈地庫416-426號
營業時間：11:00 - 21:00
結業日期：請留意官方公布

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