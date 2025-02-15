結業優惠｜奇趣天地結業全場貨品低至8折　Chiikawa/LuLu豬/迪士尼盲盒＋大量公仔文具

▲ 奇趣天地宣布結業，由即日起全場貨品低至8折。

【結業潮/清貨大減價/奇趣天地】位於北角的連鎖玩具精品店「奇趣天地」宣布即將結業，店內推出清貨大減價，全場貨品低多款人氣角色盲盒、模型、文具等，甚至近年人氣爆登的Chiikawa亦有減價！大家切勿錯過！

結業優惠｜奇趣天地宣布結業 全場貨品8折

奇趣天地近日於Facebook專頁發文，指北角分店因租約期滿即將結業，現推出清貨大減價，所有正價貨品享八折優惠，特價及優惠價貨品享九折優惠。奇趣天地自1999年開業，分店遍佈港九新界，專門搜羅不同玩具模型文具精品、健康産品、食品書籍，應有盡有。

▲ 奇趣天地結業優惠｜奇趣天地北角店全場貨品低至3折，所有正價貨品享八折優惠，特價/優惠價貨品享九折優惠。（Facebook 圖片）

奇趣天地北角店結業消息一出，立刻引起網民關注，不少網民留言表示不捨，「港島區會再開另外一間嗎？」、「港島區無分店好慘」。另外也有網民表示「希望在北角區再開分店。」

最新影片推介：

奇趣天地結業｜現場直擊北角店 精選8大減價貨品

奇趣天地北角店有多款貨品，包括模型玩具、文具書本、嬰幼兒用品、精品擺設等，TOPick記者現場直擊，親自為大家揀選最「抵買」貨品。

排名 貨品 原價 優惠價 8折後價 9折後價 1 大富翁 $248 $98 / $88.2 2 Peppa Pig鬧鐘 $198 $68 / $61.2 3 VTech趣緻動物學習書 $199 $158 / $142.2 4 玩具總動員迷你數碼相機 $399 $299 / $269.1 5 百變LuLu豬不倒翁盲盒 $26 / $20.8 / 6 TOYZERO+ LuLu豬泰迪萌粒盲盒 $22 / $17.6 / 7 樂高 - LEGO® Chinese Festivals 80112 新春祥龍 $650 $585 / $525.5 8 福部屋系列盲盒 $99 / 79.2 /

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

除此之外，還有大人小朋友都喜愛的Chiikawa公仔、mofusand、多啦Ａ夢、以及迪士尼公仔盲盒等！

▼ 點擊圖片放大 +37 +36

奇趣天地北角分店

地址：北角英皇道416號新都城大廈地庫416-426號

營業時間：11:00 - 21:00

結業日期：請留意官方公布

更多相關報道：

新光戲院結業｜新光戲院3.3光榮告別 重溫逾50年歷史6大懷舊打卡位



彩虹邨重建｜彩虹邨租書店「漫畫世界」原定3月中結業 老闆獲准經營至2028年：賣唔晒先做廢紙



結業潮｜銅鑼灣INNISFREE開業12年結業 全店貨品低至半價優惠



結業潮｜日本連鎖美妝店＠cosme STORE 將軍澳分店2.23結業全單8折優惠

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】