結業優惠｜奇趣天地結業全場貨品低至8折 Chiikawa/LuLu豬/迪士尼盲盒＋大量公仔文具
撰文： 陳蔚嵐
發布時間： 44 分鐘前
【結業潮/清貨大減價/奇趣天地】位於北角的連鎖玩具精品店「奇趣天地」宣布即將結業，店內推出清貨大減價，全場貨品低多款人氣角色盲盒、模型、文具等，甚至近年人氣爆登的Chiikawa亦有減價！大家切勿錯過！
結業優惠｜奇趣天地宣布結業 全場貨品8折
奇趣天地近日於Facebook專頁發文，指北角分店因租約期滿即將結業，現推出清貨大減價，所有正價貨品享八折優惠，特價及優惠價貨品享九折優惠。奇趣天地自1999年開業，分店遍佈港九新界，專門搜羅不同玩具模型文具精品、健康産品、食品書籍，應有盡有。
奇趣天地北角店結業消息一出，立刻引起網民關注，不少網民留言表示不捨，「港島區會再開另外一間嗎？」、「港島區無分店好慘」。另外也有網民表示「希望在北角區再開分店。」
最新影片推介：
奇趣天地結業｜現場直擊北角店 精選8大減價貨品
奇趣天地北角店有多款貨品，包括模型玩具、文具書本、嬰幼兒用品、精品擺設等，TOPick記者現場直擊，親自為大家揀選最「抵買」貨品。
|排名
|貨品
|原價
|優惠價
|8折後價
|9折後價
|1
|大富翁
|$248
|$98
|/
|$88.2
|2
|Peppa Pig鬧鐘
|$198
|$68
|/
|$61.2
|3
|VTech趣緻動物學習書
|$199
|$158
|/
|$142.2
|4
|玩具總動員迷你數碼相機
|$399
|$299
|/
|$269.1
|5
|百變LuLu豬不倒翁盲盒
|$26
|/
|$20.8
|/
|6
|TOYZERO+ LuLu豬泰迪萌粒盲盒
|$22
|/
|$17.6
|/
|7
|樂高 - LEGO® Chinese Festivals 80112 新春祥龍
|$650
|$585
|/
|$525.5
|8
|福部屋系列盲盒
|$99
|/
|79.2
|/
除此之外，還有大人小朋友都喜愛的Chiikawa公仔、mofusand、多啦Ａ夢、以及迪士尼公仔盲盒等！
奇趣天地北角分店
地址：北角英皇道416號新都城大廈地庫416-426號
營業時間：11:00 - 21:00
結業日期：請留意官方公布
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