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啟德體育園｜陳國基：啟德體育園3月啟用　4個電視台直播開幕禮

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 22 分鐘前

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熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

署理行政長官陳國基出席行政會議前會見傳媒。（曾耀輝攝）

【啟德體育園 / 陳國基 / 直播】行政會議今日（11日）復會，特首李家超出訪哈爾濱，今日稍後回港，署理行政長官陳國基將主持行會並會見傳媒。

陳國基表示，啟德體育園3月1日開幕，將有本地及內地的體育文娛界代表演出，4個本地免費電視台將進行直播，中央電視台亦會於網上平台直播。

署理行政長官陳國基指，啟德體育園將於3月1日正式啟用，政府已在3個場館進行一共15場不同規模、性質測試及演練，測試成果令人滿意，接下來仍有多個測試及演練，包括一場6.3萬人的演練，有信心園區已準備就緒。

他續指，政府當晚6時半起將於啟德主場館舉辦大型開幕活動表演，具有故事為主題，演繹啟德歷史蛻變，包括體育、歌唱、舞蹈等，包括「百川滙海」、「承先啟後」、「力爭上游」、「百花齊放」4個主題，展示香港在不同年代，在體育及文化交流上的角色，全長1.5小時。有關部門正密鑼緊鼓地準備各項工作，包括舞台設計、場館出入和座位安排，務求製作精彩節目，讓香港、內地和全球朋友在現場、電視和網絡免費欣賞，一起慶祝。

陳國基表示，啟德體育園作為香港歷來最大型的體育基建，將為香港市民、內地和全球遊客，提供運動、休閒、餐飲及購物的新體驗。又指，對體育園充滿期待和信心，相信會有越來越多大型體育和文藝活動在港舉行，促進體育和周邊產業發展，政府也會把握機遇，全面釋放啟德體育園的潛力。

此外，陳國基形容本港農曆新年期間市道暢旺，內地春節黃金周期間，有148萬人次內地旅客來港，與去年同期相約。新年期間，酒店入住率達9成，逾2200個旅行團來港，表示香港對旅客富有吸引力。

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