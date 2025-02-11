靚媽精明眼｜百佳買茶類或咖啡滿$60 激送贈品18包維他奶總值$64

【百佳/超市優惠】近期連鎖超市不時推出超荀組合優惠，繼早前買洗衣棒瘋狂送9條卷紙後，今期就有百佳買即沖茶類或咖啡飲品，滿$60即送18包維他奶，贈品總值$64，網民驚訝︰「真係平到爆」。

最新影片︰

百佳平通佳優惠｜推優惠組合速銷

百佳近期力推優惠組合，贏盡不少街坊歡心，如家居護理攻略中的「買洗衣珠再送超等價值贈品」；大量貨品於當天減價發售的「快閃最期三」、或是「會員優惠」，買滿指定價格後可獲折扣優惠等，均以超荀價格吸引眼球。在眾多優惠中，百佳「平通佳」的優惠組合最近引來一眾網民熱議。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

百佳平通佳優惠｜網民出招教路咁買仲抵

有網民於FB「超市關注組」討論區發文，題為買咖啡送維他奶勁曬戰利品，其後有網民留言指，「每滿60送2pack，我買左3盒金裝奶茶過120元過機送到4pack」、「哎喲，蝕咗，我買咗$100咖啡，送兩排！」、「我哋星期五嗰日網購買3盒超值牌自己出嘅茶包就已經有兩排維他奶加一盒咖啡」、「滿$60容乜易」、「行左4間百佳都冇貨」。有網民稱有超市群組網民報料，出招教這樣組合買會更抵，「我星期五買三盒茶包已經送兩條麥精再加一盒咖啡，跟住之後改咗60蚊如果喺網上買係送兩條麥精同埋一盒咖啡」，其他網民大讚「好勁！」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

更多相關內容︰

百佳優惠｜百佳超市2月優惠派逾$300優惠券 門市指定產品減$10/網購全場92折

百佳優惠｜百佳超市買洗衣珠送近$400贈品？ 網民滿載而歸：好像抽奬一樣！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】