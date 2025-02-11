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靚媽精明眼｜百佳買茶類或咖啡滿$60 激送贈品18包維他奶總值$64

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

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熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【百佳/超市優惠】近期連鎖超市不時推出超荀組合優惠，繼早前買洗衣棒瘋狂送9條卷紙後，今期就有百佳買即沖茶類或咖啡飲品，滿$60即送18包維他奶，贈品總值$64，網民驚訝︰「真係平到爆」。

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百佳平通佳優惠｜推優惠組合速銷

百佳近期力推優惠組合，贏盡不少街坊歡心，如家居護理攻略中的「買洗衣珠再送超等價值贈品」；大量貨品於當天減價發售的「快閃最期三」、或是「會員優惠」，買滿指定價格後可獲折扣優惠等，均以超荀價格吸引眼球。在眾多優惠中，百佳「平通佳」的優惠組合最近引來一眾網民熱議。

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百佳平通佳優惠｜網民出招教路咁買仲抵

有網民於FB「超市關注組」討論區發文，題為買咖啡送維他奶勁曬戰利品，其後有網民留言指，「每滿60送2pack，我買左3盒金裝奶茶過120元過機送到4pack」、「哎喲，蝕咗，我買咗$100咖啡，送兩排！」、「我哋星期五嗰日網購買3盒超值牌自己出嘅茶包就已經有兩排維他奶加一盒咖啡」、「滿$60容乜易」、「行左4間百佳都冇貨」。有網民稱有超市群組網民報料，出招教這樣組合買會更抵，「我星期五買三盒茶包已經送兩條麥精再加一盒咖啡，跟住之後改咗60蚊如果喺網上買係送兩條麥精同埋一盒咖啡」，其他網民大讚「好勁！」

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